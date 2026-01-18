Tasty Semiya Pakodi: మన ఇంట్లో సేమియా ప్యాకెట్ ఉంటే ఏం చేస్తాం.. మహా అంటే ఏ పాయసమో లేదంటే ఉప్మానో చేసుకుని తింటాం. కానీ ఎప్పుడూ రొటీన్గా అవే కాకుండా సేమియాతో కరకరలాడే పకోడీలు కూడా సూపర్ టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ ఉల్లిపాయ పకోడీలే కాకుండా ఇలా సేమియా పకోడీలు ట్రై చేయండి. ఎంతో క్రిస్పీగా, టేస్టీగా భలే ఉంటాయి. మరి ఈ సేమియా పకోడి తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సేమియా పకోడిని తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. దీనికి కావాల్సి న పదార్థాలు ఒక కప్పు సేమియా, రెండు రెమ్మలు కరివేపాకు, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టీస్పూన్ కారం, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నూనె, కొద్దిగా కొత్తిమీర తీసుకోవాలి.
స్టవ్ మీద వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి ఒక లీటరు నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి. అలా నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు సేమియాను వేసి ఉండలు కట్టకుండా కలుపుతూ 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. సేమియా సగం ఉడిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని చల్లటి నీళ్లు పోసి పూర్తిగా చల్లర్చాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోని పెట్టుకోవాలి.
మిక్సింగ్ బౌల్లో చల్లార్చిన సేమియాను వేసి, దానిలో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కారం, శనగపిండి, ఉప్పు, కొత్తిమీర వేసి మెల్లగా కలపండి. తర్వాత కొద్దికొద్దిగా చల్లని నీళ్లు పోస్తూ పకోడీలు వేసే విధంగా పిండి కలుపుకొండి. అలాగే మరో పక్క స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయండి.
నూనె బాగా వేడయ్యాక కలిపిపెట్టుకున్న పిండిని పకోడీలాగా వేసి, మీడియం మంటపై క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించండి. పకోడీలు గోల్డెన్ కలర్ అయ్యాక తీసి ప్లేట్లో పెట్టండి. మిగిలిన మిశ్రమాన్ని అలాగే వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. ఇలా కరకరలాడే సేమియా పకోడీలు రెడీ.
అయితే ఒక కప్పు సేమియాకు ముప్పావు కప్పు శనగపిండి సరిపోతుంది. ఎక్కువ సేమియా తీసుకుంటే అంతే రేషియోలో పిండి కలపండి. సేమియాను మెత్తగా ఉడికించకండి.. సగం మాత్రమే ఉడికితే చాలు. అంటే పట్టుకున్నప్పుడు మెత్తగా ఉండాలి కానీ తుంచితే కొంచెం పలుకు ఉండాలి. మరిగే నీళ్లలో వేయకపోయిన లేదంటే మెత్తగా ఉడికిస్తే మాత్రం పిండి కలిపితే ముద్దలాగా మారి పకోడీలు బాగా రావు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.