  • Poori Recipe: రాత్రి మిగిలిన అన్నం పడేస్తున్నారా? ఓసారి ఇలా పూరీలు చేసి చూడండి.. నూనె పీల్చకుండా బెలూన్ల పొంగుతాయి​!

Poori With Left Over Rice: అన్నం మిగిలిపోవడం అనేది ప్రతి ఇంట్లో సాధారణ విషయమే. రాత్రి వండినది మార్నింగ్‌కి.. మార్నింగ్ చేసినది సాయంత్రానికి మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. దీంతో చాలా మంది దానితో తాలింపు అన్నం చేస్తారు. కానీ అంత ఇష్టంగా ఎవరూ తినరు. ఇకపై అలా చేయకుండా.. మిగిలిన అన్నంతో మసాలా పూరీలు తయారు చేయండి. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే తయారు చేయడం కూడా చాలా సులువు. పూరీలు కూడా బాగా పొంగి, నూనె కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి. మరి మిగిలిన అన్నంతో పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

ఈ పూరీలు తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు అన్నం ఒక కప్పు, ఉప్పు, జీలకర్, పచ్చిమిర్చి నాలుగు, గోధుమపిండి ఒక కప్పు. ముందు గోధుమపిండిని జల్లించి పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత మిక్సీలో అన్నం, ఉప్పు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయండి.  

2 /5

ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకొని గోధుమ పిండిని వేసి చపాతీ ముద్దలా కలిపి.. పైన రెండు టీస్పూన్ల నూనె పోసి మళ్లీ కలిపి మూతపెట్టి పది నిమిషాలు పక్కన ఉంచండి.

3 /5

పూరీలు కాల్చుకోవడానికి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేడి చేయండి. పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని.. పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీలా రోల్ చేయండి. 

4 /5

నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత పూరీ వేసి, గరిటెతో తట్టి పొంగేలా చేయండి. రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చి తీసి ప్లేట్‌లో పెట్టండి. మిగిలిన పిండిని అలాగే పూరీలుగా చేసి వేయండి. ఇలా మిగిలిన అన్నంతో రుచికరమైన పూరీలు సిద్ధం.  

5 /5

అన్నం మొత్తానికి గోధుమపిండి కొలత మార్చుకోవచ్చు. పూరీలు సమానంగా, మితంగా రోల్ చేస్తే బాగా పొంగుతాయి. నూనె బాగా వేడెక్కకపోతే పూరీలు నూనె పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోండి.

