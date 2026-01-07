Nimmakaya Roti Pachadi: నోరూరించే నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి.. పుల్లగా, కారంగా వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది..!

Nimmakaya Roti Pachadi: రోటి పచ్చళ్లు ఎంత రుచికరంగా ఉంటాయో అందరికీ తెలిసిందే. వాటి పేరు వింటేనే నాలుక మీద నవ రసాలు నాట్యమాడుతాయి. వేడి వేడి అన్నంలోకి అప్పుడే రోట్లో దంచిన పచ్చడి కలుపుకొని తింటే.. ఏ బిర్యాని కూడా పనికి రాదు. అయితే సాధారణంగా టమాటా, బీరకాయ, దొండకాయలతో రోటి పచ్చళ్లు చేస్తుంటాం. కానీ ఈసారి ఇలా నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి చేసుకొని తినండి.. అదిరిపోతుంది. చాలా సులభంగా, తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ అయ్యే ఈ రోటి పచ్చడి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముందుగా నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో చూద్దాం. పచ్చిమిర్చి-20, నిమ్మకాయలు-3, నూనె, ఉప్పు సరిపడినంత, మెంతులు-పావు టీస్పూన్, మిరియాలు-అర టేబుల్ స్పూన్, జీలకర్ర-1 టీస్పూన్, ఆవాలు-1 టీస్పూన్, వెల్లుల్లి-10, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పసుపు, ఒక ఉల్లిపాయ.
పచ్చిమిర్చి తీసుకుని, వాటి తొడిమలు తీసేసి కడిగి తడి తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిర్చిని సగానికి తుంపుకోవాలి. వెల్లుల్లి కూడా పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఉల్లి పాయలను నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మూడు నిమ్మకాయలను సగానికి కట్ చేసి, వాటి రసాన్ని ఒక గిన్నెలో పిండి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోసి వేడి చేయాలి. కాగిన నూనెలో ఒక టీస్పూన్ ఆవాలు, పావు టీస్పూన్ మెంతులు, అర టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీస్పూన్ జీలకర్ర వేసి తక్కువ మంటపై ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి బాగా వేయించాలి. అవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు రెమ్మలు, గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరింత ఫ్రై చేయాలి. అవన్ని బాగా ఫ్రై అయ్యాక పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి ఒక నిమిషం కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
అప్పటికే రోకలిని శుభ్రంగా కడిగి తడి తుడుచుకోని పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన ఆ మిశ్రమాన్ని రోకలిలో వేసి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలిపి కాస్త బరకగా నూరుకోవాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచి, చివరగా నిమ్మరసం పోసుకొని మరో రెండు నిమిషాలు రుబ్బాలి.
అంతే ఎంతో టేస్టీగా నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ అవుతుంది. ఇలా రెడీ అయిన నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి వేడి అన్నంలోకి వేసి తింటే అద్భుత రుచి వస్తుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీ ఇంట్లో అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది.