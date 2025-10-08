English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tech Tips: మీ ఫోన్‌లో నెట్ లేకున్నా యూపీఐ ట్రాన్‌జాక్షన్ ఎలా చేయాలో తెలుసా..? ఇదిగో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్..!

Upi Without Internet: ఇప్పుడంతా డిజిటల్ యుగమే. ప్రతిదానికి మనమందరం డిజిటల్ పేమెంట్స్ పైనే ఆధారపడుతున్నాం. ఇక యూపీఐ పేమెంట్లు చేయాలంటే.. తప్పనిసరిగా మొబైల్‌లో డేటా అయిన ఉండాలి లేదంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అయిన ఉండాలి. కానీ ఎప్పుడైనా ఇంటర్నెట్ కట్ అయితే లేదా మొబైల్ డేటా అయిపోతే కూడా పేమెంట్స్ చేసే మార్గం కూడా ఉంది. డయల్ సర్వీస్ ఉపయోగించి ఆఫ్‌లైన్‌లోనూ యూపీఐ పేమెంట్లు చేయవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం..
గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటీఎం వంటి యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్లకు ఇంటర్నెట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. లేదంటే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరుగదు. అయితే మన ఫోన్‌లో డేటా లేకపోయిన అత్యవసరంగా పేమెంట్ చేయాలంటే మాత్రం ఆఫ్‌లైన్ విధానం ఉపయోగించవచ్చు. దీనికి ప్రత్యేక డయల్ కోడ్‌లు ఉపయోగపడతాయి. 

మీ మొబైల్‌లో *99# డయల్ చేస్తే ఆఫ్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు పొందవచ్చు. ఇది డబ్బు పంపడం, యూపీఐ పిన్ మార్చడం, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం వంటివి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. దేశంలో 83 ప్రధాన బ్యాంకులు ఈ సర్వీస్‌తో కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఇది 13 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.  

ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కూడా చాలా సులభం. ముందుగా మీ బ్యాంకుతో రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నుంచి *99# డయల్ చేయాలి. తర్వాత మీకు కావాల్సిన భాషను ఎంచుకోవాలి. బ్యాంకు పేరు ఎంటర్ చేస్తే మొబైల్‌కు లింక్ అయిన అకౌంట్ల లిస్ట్ వస్తుంది.   

అందులో మీకు కావాల్సింది ఒకటి ఎంచుకుని, డెబిట్ కార్డు చివరి ఆరు అంకెలు, ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఇవ్వాలి. ఇలా చేస్తే మొబైల్ నంబర్ ఆఫ్‌లైన్ యూపీఐ సర్వీస్‌కు రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఇకపై ఎప్పుడైనా ఆఫ్‌లైన్ పేమెంట్లు చేయవచ్చు.  

పేమెంట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నుంచి *99# డయల్ చేసి, 1 ఎంటర్ చేస్తే పేమెంట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. డబ్బు పంపాల్సిన వ్యక్తి యూపీఐ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్ లేదా అకౌంట్ వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి. అమౌంట్ ఇచ్చి, యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేస్తే పేమెంట్ పూర్తవుతుంది. ఇలా చేసిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్‌కు రూ. 0.50 చార్జ్ పడుతుంది. 

