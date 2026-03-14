EPFO Guide: ఉద్యోగం మారితే టెన్షన్ పడకండి.. అన్ని పీఎఫ్ అకౌంట్లను ఇలా మెర్జ్ చేయండి..!

PF account merge: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉద్యోగులు ఒక ఉద్యోగం నుంచి మరో ఉద్యోగానికి మారుతుంటారు. ఇలా ఉద్యోగం మారినప్పుడు చాలామందికి ఒకే UAN (Universal Account Number) కింద ఒకటి కంటే ఎక్కువ EPF అకౌంట్లు ఏర్పడుతాయి. కొత్త కంపెనీలో చేరినప్పుడు కొత్త PF అకౌంట్ సృష్టించబడుతుంది. కానీ పాత PF అకౌంట్లలో ఉన్న డబ్బు ఆటోమేటిక్గా కొత్త అకౌంట్కు చేరదు. అందుకే ఉద్యోగులు స్వయంగా వాటిని ఒకే అకౌంట్గా మర్జ్ (Merge) చేయాల్సి ఉంటుంది.
అన్ని PF అకౌంట్లను ఒకటిగా కలిపితే రిటైర్మెంట్ కోసం సేవ్ చేసిన డబ్బు ఒకే చోట ఉంటుంది. అలాగే పాత అకౌంట్లు ఇనాక్టివ్ అవడం, డబ్బు తీసుకునే సమయంలో ఆలస్యం రావడం, కాంట్రిబ్యూషన్లు ట్రాక్ చేయడంలో ఇబ్బందులు రావడం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. EPF అంటే ఏమిటి?
Employees Provident Fund (EPF) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే ఒక సేవింగ్ స్కీమ్. దీనిని EPFO (Employees Provident Fund Organisation) నిర్వహిస్తుంది. ఈ పథకంలో ఉద్యోగి జీతంలోని బేసిక్ సాలరీ మరియు డియర్నెస్ అలవెన్స్ పై 12% ఉద్యోగి, అలాగే 12% యజమాని కూడా PF అకౌంట్లో జమ చేస్తారు.
2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి EPF వడ్డీ రేటు 8.25%గా నిర్ణయించారు. ఈ వడ్డీ ప్రతి నెల లెక్కించబడుతుంది కానీ సంవత్సరాంతంలో అకౌంట్కు జమ అవుతుంది. సాధారణంగా ఈ వడ్డీపై ట్యాక్స్ కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు EPFO ఆన్లైన్ సర్వీసుల వల్ల PF అకౌంట్లను మర్జ్ చేయడం చాలా సులభం అయింది. UAN యాక్టివ్ అయి, ఆధార్కు లింక్ అయి ఉంటే ఆన్లైన్లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు.
Step 1: ముందుగా EPFO అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లి మీ UAN మరియు పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత Online Services ట్యాబ్లో “One Member – One EPF Account” అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేయాలి.
Step 2: అక్కడ మీ వ్యక్తిగత వివరాలు మరియు ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న కంపెనీ PF అకౌంట్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. అవసరమైన సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి. తర్వాత మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే OTP ను నమోదు చేసి వెరిఫై చేయాలి.
Step 3: ఆ తర్వాత పాత EPF అకౌంట్ల వివరాలను నమోదు చేసి మర్జ్ చేయాల్సిన అకౌంట్ను ఎంచుకోవాలి. చివరగా డిక్లరేషన్ బాక్స్ను టిక్ చేసి Submit పై క్లిక్ చేయాలి. అలా చేసిన తర్వాత మీ ప్రస్తుత యజమాని ఈ రిక్వెస్ట్ను అప్రూవ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత EPFO పాత PF అకౌంట్లలోని మొత్తాన్ని కొత్త అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది.
కొన్నిసార్లు ఒక ఉద్యోగికి రెండు UAN నంబర్లు కూడా ఉండవచ్చు. అలాంటి సమయంలో EPFOకి [uanepf@epfindia.gov.in](mailto:uanepf@epfindia.gov.in) కి మెయిల్ పంపి పాత UANను డీయాక్టివేట్ చేయమని అభ్యర్థించాలి. వివరాలు పరిశీలించిన తర్వాత EPFO పాత UANను బ్లాక్ చేసి, ప్రస్తుత UANను యాక్టివ్గా ఉంచుతుంది.