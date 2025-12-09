English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Business Ideas: మోదీ సర్కార్ సహాయంతో కేవలం రూ. 5వేలతో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. మీ అదృష్టమే మారిపోతుంది..!!

Pradhan Mantri Janaushadhi Kendra Business Idea: కేంద్రంలో నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి దేశంలోని నిరుద్యోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలే కాదు.. వ్యాపారాలు చేసుకునేందుకు కూడా మోదీ సర్కార్ నిరుద్యోగులకు అండగా నిలుస్తోంది. వారికి ఉపాధి కల్పిస్తూ.. ప్రయోజకులను చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ ధరలకే మందులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన మోదీ సర్కార్.. జనఔషధి కేంద్రాల ద్వారా ఉపాధి కూడా కల్పిస్తోంది. మీరు కూడా ప్రధాన మంత్రి జన ఔషధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాలంటే కేవలం రూ. 5వేల రూపాయలతో దరఖాస్తు చేసుకుంటే సరిపోతోంది. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా 16,912 కేంద్రాలు ప్రారంభించారు. వీటిలో ఎక్కువగా యూపీలో ఉన్నాయి. మీరు కూడా ప్రారంభించాలంటే ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మీరు సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు బడ్జెట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా. అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. మీరు తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించే బిజినెస్ ఐడియా మా దగ్గర ఉంది. అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ వ్యాపారం విస్తరించడానికి కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ కూడా మీకు సహాయం అందిస్తుంది.

ఆ బిజినెస్ ఏంటంటే ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి కేంద్రం. ఈ ఔషధ కేంద్రాల సంఖ్య దేశంలో భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రభుత్వ సహాయంతో మీరు కూడా ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. ఎలా ప్రారంభించాలో చూద్దాం.

మోదీ సర్కార్ సహకారంతో ప్రారంభించిన ఈ ఔషధి కేంద్రాల సంఖ్య నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ డేటాను పరిశీలించినట్లయితే ప్రధాన మంత్రి జనఔషధి ప్రాజెక్టు కింద 2025 జూన్ 30 వరకు దేశంలో మొత్తం 16,912 కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. ఈ కేంద్రాల్లో 2110 రకాల మందులు, 315 రకాల వైద్య పరికరాలు అందుబాటులోఉన్నాయి.

ఎక్కువగా యూపీలో 3550 కేంద్రాలు ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కేరళలో 1629, కర్నాటకలో 1480, తమిళనాడులో 1432, బీహార్ లో 900, గుజరాత్ లో 812 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ జన ఔషధి కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్యను మరింత పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది.

అయితే ఈ జనరిక్ మెడికల్ షాపుల్లో బ్రాండెండ్ మందుల కంటే 50 నుంచి 90శాతం వరకు తక్కువ ధరకే మందులు అందిస్తున్నారు. దీని వల్ల అవసరమైన వారికి తక్కువ ధరలకే మందులను పొందుగలుగుతున్నారు. ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే మీరు కేవలం రూ. 5వేలతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుదారుడు డి ఫార్మాసి లేదా బీ ఫార్మాసీ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ కేంద్రాన్ని నిర్వహించేందుకు దాదాపు 120 చదరపు అడుగుల స్థలం ఉండాలి.  

ఈ జనరిక్ మెడికల్ షాపును ప్రారంభించేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆధార్ కార్డు, ఫార్మసిస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్, పాన్ కార్డు, మొబైల్ నెంబర్, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దరఖాస్తు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది. మీరు దీనిని ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

మీ ల్యాప్ టాప్ లేదా కంప్యూటర్ లో janaushadhi.gov.in కి వెళ్లండి. ఇప్పుడు మెనూలో కనిపించే Apply For Kendra ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక కొత్త పేజీ తెరుచుకుంటుంది. అక్కడ క్లిక్ హియర్ టు అప్లయ్ పై క్లిక్ చేయండి. తర్వాత సైన్ ఇన్ ఫారమ్ మీ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది. కింద కనిపించే రిజిస్టర్ నౌ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేస్తే జన్ ఔషధి కేంద్రానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో అడిగిన సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా చదివి పూరించండి. ఫారమ్ నింపిన తర్వాత దాన్ని ఓసారి చెక్ చేసుకుని తర్వాత డ్రాప్ బాక్సులో రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోండి. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బాక్సుపై క్లిక్ చేసి సబ్ మిట్ ఆప్షన్ ను నొక్కండి. ఇలా చేస్తే మీ ఆన్ లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముగుస్తుంది.

  ఇక ఈ జనరిక్ మెడికల్ షాపు ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం అందించే సహాయం ప్రోత్సాహకాల రూపంలో ఉంటుంది. నెలకు రూ. 5లక్షల వరకు మందులు కొనుగోళ్లపై కేంద్రం 15శాతం లేదా రూ. 15వేల ప్రోత్సాహకాన్ని అందిస్తుంది. ప్రత్యేక వర్గాలు లేదా రంగాల్లో మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చుల కోసం ప్రభుత్వం అదనంగా ప్రోత్సాహకంగా రూ. 2లక్షల మొత్తాన్ని అందిస్తుంది.  

