Income Tax Hack: ఇలా చేస్తే 16 లక్షల జీతంపై కూడా ట్యాక్స్ ఉండదు!

Income Tax Hack:2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కొత్త ట్యాక్స్ విధానం ప్రకారం, సరైన ప్లానింగ్ చేస్తే ₹15.85 లక్షల జీతం ఉన్నవారు కూడా పూర్తిగా జీరో ట్యాక్స్ చెల్లించే అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా మందికి ఆశ్చర్యంగా అనిపించొచ్చు, కానీ ఇది పూర్తిగా లీగల్.. సరిగ్గా అమలు చేస్తే సాధ్యమవుతుంది.
ఈ విధానం లో ముఖ్యమైన విషయం సాలరీ స్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్. అంటే మీ జీతాన్ని ఎలా విభజించుకుంటారు అనేదే కీలకం. ముఖ్యంగా కంపెనీ ఇచ్చే మీల్స్ వోచర్స్”హ.. ఇక్కడ చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి ఇప్పుడు కొత్త ట్యాక్స్ విధానంలో ప్రత్యేకంగా మినహాయింపులు పొందుతున్నాయి.
ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, రోజుకు రెండు భోజనాలకు ఒక్కో భోజనం ₹200 వరకు ట్యాక్స్ మినహాయింపు ఉంటుంది. అంటే రోజుకు ₹400 వరకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ. నెలకు 22 పని రోజులు ఉంటే, నెలకు ₹8,800 వరకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ అవుతుంది. సంవత్సరం మొత్తానికి ఇది ₹1,05,600 అవుతుంది. ఇది మీ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ తగ్గించడంలో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఇప్పుడు ₹15.85 లక్షల సీటీసీ (CTC) ఉన్న ఒక ఉద్యోగిని తీసుకుందాం. ఇందులో సాధారణంగా 50% బేసిక్ సాలరీగా ఉంటుంది. అంటే సుమారు ₹7.92 లక్షలు. దీనిపై కంపెనీ ఇచ్చే పీఎఫ్ (PF) కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ట్యాక్స్ మినహాయింపులోకి వస్తుంది. అదనంగా స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ₹75,000 కూడా తగ్గించవచ్చు.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన అంశం NPS (National Pension System). కంపెనీ మీ బేసిక్ సాలరీలో 14% వరకు NPSలో పెట్టితే, అది కూడా ట్యాక్స్ మినహాయింపుగా లెక్కలోకి వస్తుంది. ఇలా అన్ని మినహాయింపులు కలిపి చూసుకుంటే, మీ అసలు ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ₹12 లక్షల లోపు వస్తుంది.
ప్రస్తుతం కొత్త ట్యాక్స్ విధానం ప్రకారం, ₹12 లక్షల లోపు ఇన్కమ్ ఉన్నవారికి పూర్తి ట్యాక్స్ రిబేట్ (Section 87A) లభిస్తుంది. అంటే మీరు చివరకు చెల్లించాల్సిన ట్యాక్స్ జీరో అవుతుంది.
అయితే ఇది అందరికీ ఆటోమేటిక్గా వర్తించదు. కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. మొదటిగా, మీకు వచ్చే ఆదాయం పూర్తిగా సాలరీ నుంచే ఉండాలి. అదనంగా వోచర్స్ తప్పనిసరిగా కంపెనీ ద్వారా ఇవ్వబడాలి, క్యాష్ రూపంలో కాకూడదు. అలాగే మీ కంపెనీ సాలరీ స్ట్రక్చర్ కూడా సరిగ్గా ఉండాలి.
ఇంకా ఒక విషయం ఏమిటంటే, ప్రతి కంపెనీ పాలసీలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే మీరు ముందుగా మీ HR (Human Resources) టీమ్తో మాట్లాడి, మీ సాలరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఒక ట్యాక్స్ నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ఎందుకంటే చిన్న పొరపాటు కూడా మీ ట్యాక్స్ లెక్కలను మార్చివేయొచ్చు.
మొత్తానికి, సరైన ప్లానింగ్, సరైన అవగాహన ఉంటే, పెద్ద జీతం ఉన్నవారు కూడా చట్టబద్ధంగా ట్యాక్స్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కేవలం ట్యాక్స్ తగ్గించుకోవడమే కాకుండా, మీ చేతిలోకి వచ్చే జీతాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
చివరిగా, ట్యాక్స్ చట్టాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ను రివ్యూ చేయడం చాలా అవసరం. సరైన మార్గంలో ముందుకు వెళితే, మీరు కూడా జీరో ట్యాక్స్ ప్రయోజనం పొందగలరు.