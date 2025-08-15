Carrot Dosa:మిగిలిపోయిన అన్నంతో కరకరలాడే క్యారెట్ దోస.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Left over rice dosa
చాలామందికి అందం మిగిలిపోతే దాన్ని మరుసట రోజు ఏం చేయాలి అన్న సందేహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఈ అందంతో ఎన్నో రకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎంతో రుచికరమైన కరకరలాడే క్యారెట్ దోస కూడా వేసుకోవచ్చు..
పైన చెప్పిన పదార్థాలలో క్యారెట్ మినహా మిగతా అన్ని కూడా మిక్సీకి వేసి పిండిలాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తగినంత నీరు పోసి దోశ పిండిలా కలుపుకొని అందులో క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి
ముందు రోజు రాత్రి మీ అన్నం మిగిలిపోతే అసలు బాధపడకండి. ఉదయాన్నే కింద చెప్పిన పద్ధతిలో కరకరలాడే క్యారెట్ దోస వేసుకోవచ్చు.
కావలసిన పదార్థాలు.. మిగిలిపోయిన అన్నం.. ఒక కప్పు, ఒక కప్పు రవ్వ, ఒక కప్పు పెరుగు, రెండు స్పూన్ల తురిమిన క్యారెట్..
ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి.. పిండిని దోస లాగా పోసుకొని కొద్దిగా నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి. అంటే ఎంతో రుచికరమైన కరకరలాడే క్యారెట్ దోస లేదు.
ఈ దోసని పల్లీల చట్నీ తోనే కాదు టమాటా చట్నీతో తిన్నా కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.