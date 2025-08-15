English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Carrot Dosa:మిగిలిపోయిన అన్నంతో కరకరలాడే క్యారెట్ దోస.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Left over rice dosa 

చాలామందికి అందం మిగిలిపోతే దాన్ని మరుసట రోజు ఏం చేయాలి అన్న సందేహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఈ అందంతో ఎన్నో రకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎంతో రుచికరమైన కరకరలాడే క్యారెట్ దోస కూడా వేసుకోవచ్చు..
1 /5

 పైన చెప్పిన పదార్థాలలో క్యారెట్ మినహా మిగతా అన్ని కూడా మిక్సీకి వేసి పిండిలాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తగినంత నీరు పోసి దోశ పిండిలా కలుపుకొని అందులో క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి

2 /5

ముందు రోజు రాత్రి మీ అన్నం మిగిలిపోతే అసలు బాధపడకండి. ఉదయాన్నే కింద చెప్పిన పద్ధతిలో కరకరలాడే క్యారెట్ దోస వేసుకోవచ్చు. 

3 /5

కావలసిన పదార్థాలు.. మిగిలిపోయిన అన్నం.. ఒక కప్పు, ఒక కప్పు రవ్వ,  ఒక కప్పు పెరుగు,  రెండు స్పూన్ల తురిమిన క్యారెట్..

4 /5

ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి.. పిండిని దోస లాగా పోసుకొని కొద్దిగా నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి. అంటే ఎంతో రుచికరమైన కరకరలాడే క్యారెట్ దోస లేదు.   

5 /5

ఈ దోసని పల్లీల చట్నీ తోనే కాదు టమాటా చట్నీతో తిన్నా కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

Carrot Dosa Leftover Rice Dosa Carrot Dosa Recipe Leftover Rice Recipe Easy Dosa Recipe Healthy Dosa with Rice carrot Recipe Dosa with Leftover Rice Quick Dosa Recipe indian breakfast Rice Dosa Tasty Dosa

Next Gallery

Star Heroine:స్టార్ హీరోయిన్ ప్రేమ వల్లే విడిపోయిన రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్.. అందుకే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా మాటలు లేవు..!