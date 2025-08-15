Beetroot Crispy Vada: నోట్లో వేసుకుంటే ఆహా అనిపించే బీట్రూట్ వడలు.. ఎలా చేయాలంటే..

Beetroot vada
బీట్రూట్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇక మినప్పప్పు వడ కూడా.. నడుము నొప్పి లాంటివి మన జోలికి రాకుండా కాపాడుతాయి. మరి మినప్పప్పు తో ఎంతో రుచికరమైన బీట్రూట్ వడ ద్వారా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం..
నోరూరించే బీట్రూట్ ద్వారా.. ఇష్టపడని వారు ఎవరు ఉండరు. ఒక్కసారి చేసి తింటే చాలు.. ఇక మీరు ఎప్పుడూ ఈ వడ అడుగుతూనే ఉంటారు.
మినప్పప్పు రెండు కప్పులు, బాగా తురిమిన ఒక బీట్రూట్, కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర.
ముందుగా మినప్పప్పు, తుడిమెన బీట్రూట్ మిక్సీలో వేసుకోవాలి.. ఆ తరువాత కొత్తిమీర, రెండు పచ్చిమిరపకాయలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి.
ఇప్పుడు వీటిని వడల లాగ చేసుకుని.. స్టవ్ పైన నూనె పెట్టి అది బాగా కాగాక వేసుకోవాలి. అయితే ఇవి క్రిస్పీగా రావాలి అనుకునేవారు ఇందులో కొద్దిగా.. ఇడ్లీ సోడా వేసుకుంటే మంచిది
అలాకాకుండా సాధారణంగా వచ్చిన పరవాలేదు అనుకునే వారు సోదా వేసుకోకుండా.. వడలు చేసుకుంటే నూనె ఎక్కువగా లాగదు.