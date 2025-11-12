Amla Hair Dye: సహజవంతమైన ఉసిరికాయ హెయిర్ డై.. నిమిషాల్లో తెల్ల జుట్టు నల్లగా మార్చుకోండి ఇలా..

White Hair Natural Dye : చాలా మందికి తెల్ల జుట్టు కనిపించగానే అసహనం కలుగుతుంది. మార్కెట్లో లభించే కెమికల్ హెయిర్ డైలు తక్షణ ఫలితాలు ఇస్తాయి కానీ అవి జుట్టును పొడిగా, బలహీనంగా చేస్తాయి. అందుకే ఇప్పుడు చాలా మంది సహజ పద్ధతులవైపు మళ్లుతున్నారు. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఆమ్లా లేదా ఉసిరి.. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.
ఉసిరిలో విటమిన్ C.. యాంటీఆక్సిడెంట్లు.. టానిన్ వంటి పదార్థాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు సహజ రంగును కాపాడడమే కాకుండా, కొత్తగా వచ్చే తెల్ల జుట్టును కూడా నల్లగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి. ఆమ్లా జుట్టు వేర్లు బలపరచి, తల చర్మంలో తేమను నిలుపుతుంది.
2 టేబుల్ స్పూన్లు ఆమ్లా పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్ హెన్నా పొడి (ఐచ్చికం) 1 టేబుల్ స్పూన్ ఇండిగో పొడి (గాఢ నల్ల రంగు కోసం) 1 టీ స్పూన్ కాఫీ పొడి లేదా బ్లాక్ టీ 1 టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె లేదా రేగుపప్పు నూనె కొద్ది చుక్కల నిమ్మరసం వేడి నీరు
1. ఒక గిన్నెలో ఆమ్లా పొడిని వేడి నీటితో కలిపి ముద్దలా చేయాలి. దాన్ని 15 నిమిషాలు ఉంచాలి. 2. ఆ తర్వాత హెన్నా, ఇండిగో, కాఫీ పొడి, నిమ్మరసం, కొబ్బరి నూనె వేసి బాగా కలపాలి. 3. ఈ మిశ్రమాన్ని 30 నుండి 45 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఇది సహజ రంగు పదార్థాలను విడుదల చేస్తుంది.
1. జుట్టు శుభ్రంగా కడిగి పొడిగా ఉంచాలి. 2. చిన్న చిన్న విభాగాలుగా చేసి ఈ పేస్ట్ని రూట్ నుండి చివర వరకు రాయాలి. 3. షవర్ క్యాప్ లేదా టవల్తో కప్పి, 2 గంటలపాటు ఉంచాలి. 4. తర్వాత సాధారణ నీటితో కడగాలి. షాంపూ వాడకుండా 24 గంటలు వేచి ఉండాలి.
ప్రతి సారి కొత్త మిశ్రమం తయారు చేయాలి. రెండు వారాలకు ఒకసారి వాడితే ఫలితం మెరుగ్గా ఉంటుంది. పొడి జుట్టు ఉన్నవారు నిమ్మరసం బదులు ఆలొవెరా జెల్ వాడవచ్చు.