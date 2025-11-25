English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ration Rice Idli: రవ్వ అవసరం లేకుండానే రేషన్ బియ్యంతో తెల్లని పువ్వులాంటి ఇడ్లీలు.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..!

Ration Rice Idli: రవ్వ అవసరం లేకుండానే రేషన్ బియ్యంతో తెల్లని పువ్వులాంటి ఇడ్లీలు.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..!

How to Make Idli with Rice at Home: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అల్పహారాల్లో ఇడ్లీ ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. తక్కువ నూనెతో పాటుగా తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ కాబట్టి.. చాలా మంది వారంలో రెండు, మూడు సార్లు వీటిని చేసుకొని తింటుంటారు. అయితే ఇడ్లీ తయారు చేయాలంటే మినపప్పు ఎంత అవసరమో.. ఇడ్లీ రవ్వ అంతకుమించి మూడు రెట్లు అవసరం. అయితే ఈసారి మీరు ఇడ్లీలు చేసుకునే ముందు రవ్వను కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో రేషన్ బియ్యం ఉంటే చాలు. ఇలా తయారు చేసుకున్న ఇడ్లీలు దూదిలాగే మెత్తగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. మరి ఓసారి ప్రాసెస్ చూసేద్దామా..
 
ఇడ్లీ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా రవ్వ ఉండాల్సిందే. అందుకే చాలా మంది ఇడ్లీ రవ్వను కొనుక్కొని ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. అయితే ఇకపై రవ్వ కొనాల్సిన పనిలేకుండానే ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మన ఇంట్లో ఉండే రేషన్​ బియ్యంతో. వీటితో చేసిన ఇడ్లీలు కూడా రవ్వ ఇడ్లీల లాగే మెత్తగా, రుచిగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇది తయారు  చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ.  

రేషన్ బియ్యంతో ఇడ్లీలు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు.. మినప్పప్పు-1 కప్పు, మెంతులు-1 టీ స్పూన్​, రేషన్​ బియ్యం-3 కప్పులు, సన్నటి గోధుమ రవ్వ-అర కప్పు, అటుకులు-అర కప్పు, సాల్ట్-తగినంత. ఓ గిన్నెలోకి మినపప్పు, మెంతులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. మరో గిన్నెలోకి రేషన్​ బియ్యం తీసుకుని రెండుసార్లు కడిగి.. వీటిని కూడా 5 గంటల పాటు నాననివ్వాలి.   

మినపప్పు, బియ్యం బాగా నానిన తర్వాత రెండింటినీ మరోసారి విడివిడిగా కడగాలి. అలాగే పప్పు, బియ్యం గ్రైండ్​ చేసుకునే ఐదు నిమిషాల ముందు.. ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసి నాననివ్వాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీలో మినపప్పు వేసుకొని కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పప్పు మిశ్రమాన్ని ​ఓ పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.

ఇప్పుడు అదే మిక్సీలోకి నానబెట్టిన బియ్యం, అటుకులు వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ బియ్యం పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా.. చేతితో పట్టుకుంటే సన్నటి రవ్వలాగా వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇక ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న బియ్యం మిశ్రమాన్ని ముందుగానే రుబ్బుకున్న మినపప్పు పిండి వేసిన గిన్నెలోకి కలుపుకోవాలి. 

ఇప్పుడు ఓ చిన్న గిన్నెలోకి సన్నటి గోధుమరవ్వ తీసుకుని ఓసారి కడిగి, ఇడ్లీ పిండిలోకి యాడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మినపప్పు, బియ్యం, గోధుమరవ్వ మూడు బాగా కలిసేలా కలిపి.. గిన్నెపై మూత పెట్టి రాత్రంతా అలానే ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం వల్ల పిండి ఫర్మెంట్ అయి ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయి. ఉదయానికి పిండి బాగా ఫర్మెంట్ అయి కనిపిస్తుంది. ఓసారి కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి. ఇక ఆ తర్వాత మనం రెగ్యూలర్ గా చేసుకునే ఇడ్లీ ప్రాసెస్ లానే చేసుకోవడమే. అంతే ఎంతో టేస్టీగా రేషన్ రైస్ తో ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోతాయి. 

