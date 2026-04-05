Refrigerator Explosion: ఇంట్లో బాంబులా మారిన ఫ్రిడ్జ్‌.. ఇద్దరు బలి! అసలు ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు పేలుతుందో తెలుసా?

Avoid Fridge Explosion Tips: ప్రతి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ తప్పనిసరి. ఇందులో కూరగాయలు వండుకున్న ఆహారాలు నిల్వ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఫ్రిడ్జ్ పేలడం కలకలం రేపుతుంది. నిర్మల్ జిల్లాలో ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ పేలడంతో ఇద్దరు దుర్మరణం చెందారు. ప్రమాదవశాత్తు షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడంతో ఫ్రిడ్జ్ పేలిపోయింది. మీరు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ పేలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.
ఇంట్లో రిఫ్రిజిరేటర్ పేలడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. వీటితో ఇంట్లో ఉన్న వారి ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ప్రధానంగా కంప్రెసర్ పై ఒత్తిడి పెరగడంతో ఈ బ్లాస్ట్ జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ప్లగ్ కనెక్షన్, వైరింగ్ కూడా సరిగ్గా ఉందో లేదో ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.
ఎండ వేడికి కూలింగ్ పెంచడానికి రిఫ్రిజిరేటర్ ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా సెట్ చేస్తారు. అయితే ఇది ప్రమాదకరం కంప్రెసర్ పై అధిక భారం అవుతోంది. సీజన్ అనుసరంగా ఈ కూలింగ్ సెట్ చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం.
ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ వైరింగ్, ప్లగ్గు తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి. ప్లగ్ పెట్టినప్పుడు నిప్పు రవ్వలు కనిపిస్తే వెంటనే ఎలక్ట్రీషీయన్ను పిలిపించి దాన్ని రిపెయిర్ చేయించడం మంచిది. లేకపోతే ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
కొంతమంది వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆహారాలను ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేస్తారు. ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించేస్తుంది. కంప్రెసర్ పై భారం పడుతుంది. ఇది ప్రమాదకరం. అంతేకాదు పరిమితికి మించి మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ నింపేస్తారు దీంతో కంప్రెసర్ పై అధిక ఒత్తిడి పడుతుంది.
ఇంట్లో గోడకు దగ్గరగా ఫ్రిజ్ పెట్టేస్తారు. గాలి సరిగా ప్రసరణ కాకపోవటం వల్ల కంప్రెసర్ పై ఒత్తిడి పెరిగి ఫ్రిడ్జ్ పేలిపోయి అవకాశాలు ఎన్నో కేసుల్లో జరిగాయి. అందుకే ఫ్రిజ్, గోడకు ఆరు ఇంచుల గ్యాప్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే.
ఫ్రిజ్ ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి అనవసరమైన వస్తువులు వెంటనే తీసేయండి. బ్రిడ్జ్ ఎక్కువసేపు ఓపెన్ చేసి కూడా పెట్టకండి తద్వారా కరెంట్ బిల్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.