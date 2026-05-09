Indian Railways: రైలులో ప్రయాణిస్తుండగా ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారా? రికవరీ కోసం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి!

Written ByZeenews Web TeamUpdated byZeenews Web Team
Published: May 09, 2026, 01:11 PM IST|Updated: May 09, 2026, 01:11 PM IST

Phone Lost From a Moving Train: ప్రపంచంలో నాలుగో అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థ భారతీయ రైల్వే.. ప్రతి రోజు కొన్ని లక్షల మంది రైల్వే ప్రయాణికులు రాకపోకలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఫోన్ కోల్పోయారా? ఒక వేళ మీరు రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఫోన్ కోల్పోతే ఏం చేయాలి? అనుకోకుండా ట్రైన్ కిటికీల నుంచి మీ ఫోన్‌ పడిపోతే ఏం చేయాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 

ఇప్పటికే భారతీయ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF) కొన్ని వేల ఫోన్లను రికవర్ చేశారు. హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఆధారంగా మీరు సులభంగా మీకు ఫోను పొందవచ్చు 2024 నుంచి 2025 వరకు మొత్తంగా రైలు ప్రయాణికుల రూ.84 కోట్ల విలువైన వస్తువులు రికవరీ చేశారు. అందులో మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా ఉన్నాయి.  

అనుకోకుండా ఫోన్ రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి పడిపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చైన్ లాగకూడదు. ఇది కేవలం ఎమర్జెన్సీకి మాత్రమే. ఇది చాలా ప్రమాదం కూడా. యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి . అంతేకాదు మీరు చైన్‌ లాగితే మీకు రూ.5 వేల జరిమానా కూడా విధిస్తారు.  

రైలు నుంచి మీ ఫోన్‌ కింద పడిపోయిన వెంటనే ఆ ప్రాంతంలోని కిలోమీటర్ మార్కర్స్ లేదా సైడ్ ట్రాక్ నంబర్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. మీ ఫోన్ ఎంతో విలువైంది కాబట్టి అది తప్పనిసరి. ఆ విధంగా అలా చేయడం వల్ల సులభంగా రైల్వే పోలీసులు మీ మొబైల్ వెతుకుతారు. సమయం వృథా చేయకుండా మీ పక్కనే ఉన్న వారి ఫోన్ తీసుకొని వెంటనే  ఆర్‌పీఎఫ్‌ 182 నెంబర్ కాల్ చేయాలి.  

 భారతీయ రైల్వే అందుబాటులో ఉంచిన ఆర్‌పీఎఫ్‌ సెక్యూరిటీ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇది 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది. వారికి మీ ఫోన్ పడిపోయిన ప్రదేశం పోల్ నంబర్ వంటివి వివరాలు అందజేయాలి. మీరు ప్రయాణం చేసిన ట్రైన్ పేరు, సమయం, వివరాలు కూడా అందజేయాల్సి ఉంటుంది. వెంటనే ఆర్‌పీఎఫ్‌ టీమ్‌ మీ ఫోన్‌లో వెతకడానికి సహాయపడతారు.  

ఒకవేళ 182 నెంబర్ పనిచేయకపోతే వెంటనే 1512 నెంబర్ కి కాల్ చేయాలి. ఇది గవర్నమెంట్ రైల్వే పోలీసుల నంబర్ సెక్యూరిటీ ఏదైనా వస్తువులు కోల్పోయినప్పుడు ఈ నంబర్ కి మీరు వెంటనే కాల్ చేయవచ్చు. దీంతో పాటు 138 నెంబర్ కూడా రైల్వే ప్రయాణికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్.  

NELST ఈస్ట్‌ ఫ్రొంటీయర్‌ రైల్వే ఇప్పటికే 1.15 లక్షల ఫోన్లు పైలట్ ప్రాజెక్టును రికవర్ చేశారు. మీరు ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ మీకు అందజేస్తారు. దీంతో మీరు ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ లో సులభంగా మీరు ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఇంకా లీగల్ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే మీరు ఐడి ప్రూఫ్ ఫోన్ వివరాల ఆధారంగా మీ ఫోన్ రికవర్ చేసుకోవచ్చు.

