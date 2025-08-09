English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flax seeds for belly fat: ఫ్లాక్స్ విత్తనాలో ఈ ఒక్కటి కలుపుకొని తింటే బానసంచలాంటి పొట్ట కూడా తగ్గాల్సిందే..

బానసంచలాంటి పొట్ట కూడా తగ్గాలి అన్నప్పుడు.. ఆహారంగా కూడా కొన్ని మార్పులు తీసుకురావాలి. వ్యాయామం ఒక్కటే చేస్తే సరిపోదు. సరేనా ఆహారం తీసుకోగలిగితేనే పొట్ట తగ్గుతుంది. 

అందులో ముఖ్యంగా ఫ్లాక్స్ విత్తనాలు పొట్టను తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ పొట్టలోని అధిక కొవ్వుని కరిగిస్తుంది.   

అయితే పొట్ట తగ్గడం కోసం ఫ్లాక్స్ విత్తనాలను పెరుగుతో కలిపి తీసుకుంటే ఎంతో మంచిది. ఈ రెండు కలిపి తినడం వల్ల మెటబాలిజం పెరిగి.. పొట్ట కొవ్వు తరుగుదల సులభం అవుతుంది ‌

 అయితే మీగడ తీసేసిన పెరుగుతో తీసుకోవడం ఉత్తమం. తద్వారా ఎటువంటి జీర్ణ సమస్యలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి. 

పైన చెప్పిన వివరాలు అధ్యాయనాలు, వైద్యనిపుణుల సలహాల వరకు చెప్పినవి మాత్రమే. జీవిటికే ఎటువంటి బాధ్యత వహించడు.

