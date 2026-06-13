Major Upgrade IRCTC Ticket Booking: రైల్వే టికెట్ల రిజర్వేషన్ కోసం ఐఆర్సీటీసీ కొత్త వెబ్సైట్ను 2026 జూలై 15 నుండి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు, విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఐఆర్సీటీసీ సమస్యలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి, వెబ్సైట్ను అప్డేట్ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కొత్త వెబ్సైట్లో ఎన్నో కొత్త ఫీచర్లు ఉండబోతున్నాయి, అందులో మీకు నచ్చిన సీటును రిజర్వ్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడవచ్చు.
సాధారణంగా రైల్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి ఐఆర్సీటీసీ ఆన్లైన్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, బుకింగ్ సమయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని విద్యార్థులు మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్కు వివరించడంతో, ఆయన అధికారులతో చర్చించి వెబ్సైట్ను ఆధునీకరించారు. ఈ కొత్త వెర్షన్ జూలై 15 నుండి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఈ కొత్త వెబ్సైట్ ద్వారా అనేక ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈజీ యాక్సెస్, ఫాస్ట్ బుకింగ్ ,వేగవంతమైన నావిగేషన్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి శుభవార్త రైలు ప్రయాణీకులకు చెప్పారు.
ప్రతిరోజూ మిలియన్ల మంది ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. తత్కాల్, సాధారణ రిజర్వేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, పేమెంట్స్ విషయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలను అధిగమించి, మరింత వేగవంతమైన సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త వెబ్సైట్ రానుంది.
ప్రయాణికులకు మెరుగైన డిజిటల్ అనుభవాన్ని అందించడానికి ఐఆర్సీటీసీ ఈ చర్య చేపట్టింది. దీనివల్ల టికెట్ బుకింగ్, అకౌంట్ నిర్వహణ మరింత సులభతరం అవుతుంది. ప్రయాణికులకు మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే, కొత్త పీఆర్ఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా వారికి కావలసిన సీటును స్వయంగా ఎంచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
దీని కోసం ఒక క్యాలెండర్ను కూడా విడుదల చేయనున్నారు. ధరల ఆధారంగా ప్రయాణికులు తమకు నచ్చిన సీటును ఎంచుకోవచ్చు. దీనితో పాటు దివ్యాంగులు, విద్యార్థులు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారి ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసే ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు. వెబ్సైట్ వివిధ స్థానిక భాషల్లో కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది.
మరోవైపు, భారతీయ రైల్వే ఇప్పటికే 'రైల్వన్' అనే యాప్ను ప్రారంభించింది. ఈ యాప్లో AI టెక్నాలజీని ఉపయోగించి, వెయిటింగ్ లిస్ట్ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశాల గురించి ముందే తెలుసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు టికెట్ స్థితి గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉండదు.