English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Business Idea: మహిళల కోసం అదిరిపోయే బిజినెస్ ఐడియా.. ఇంట్లోనే ఉంటూ ఇలా చేస్తే నెలకు రూ. 50 వేలు గ్యారంటీ..!

Business Idea: మహిళల కోసం అదిరిపోయే బిజినెస్ ఐడియా.. ఇంట్లోనే ఉంటూ ఇలా చేస్తే నెలకు రూ. 50 వేలు గ్యారంటీ..!

Women Cake Business Idea: చాలా మంది మహిళలు ఇంట్లోనే ఉంటూ ఇంటి పనులు చేస్తూ పిల్లల్ని స్కూల్‌కు పంపుతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. కానీ ఆ ఖాళీ సమయంలో కూడా ఏదో పని చేసి కుటుంబానికి సహాయం చేయాలని అనుకుంటారు. అలాంటి మహిళల కోసం ఇంటి నుంచే చేసే ఈ బిజినెస్ ఐడియా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

ఇంట్లోనే ఉండే మహిళలు ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలని అనుకుంటే.. కేక్ వ్యాపారం ప్రారంభించడం ఒక మంచి ఆలోచన. ఇప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో కేక్ కటింగ్ చేయడం సాధారణమైంది. పుట్టినరోజు మాత్రమే కాకుండా అన్ని రకాల అకేషన్స్‌లో కేక్ కట్ చేస్తున్నారు.   

2 /5

ఇక ఈ ట్రెండ్‌ను ఉపయోగించుకుని మహిళలు ఇంటి వద్దే కేక్‌లు తయారుచేసి అమ్మవచ్చు. ఇలా చేస్తే మంచి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కేక్ తయారీలో డిజైనింగ్ చాలా ముఖ్యం. బేస్ తయారు చేసిన తర్వాత క్రీమ్‌తో చేసే ఆకారాలు కేక్‌ను ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి. ఈ నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకుంటే వ్యాపారం మరింత బాగా సాగుతుంది.

3 /5

ఇంట్లో ఒక గదిని కేక్ తయారీకి ఉపయోగించుకోవడం మంచిది. ఓవెన్ కొనుగోలు చేసి కేక్ బేస్ తయారు చేయవచ్చు. క్రీమ్, ఫుడ్ కలర్స్ వంటి పదార్థాలు బయట కొనాలి. వీలైతే కేక్ తయారీ కోసం మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నట్లయితే చక్కగా ఈ రంగంలో రాణించవచ్చు.  

4 /5

హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలు, వృత్తి విద్య నైపుణ్య శిక్షణ సంస్థలు కేక్ తయారీలో  ట్రైనింగ్‌ని అందిస్తుంటాయి. అయితే కేక్ తయారీలో అత్యంత ముఖ్యమైనది క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం. మీరు మంచి క్వాలిటీ టేస్ట్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే మీ కేక్ ఆర్డర్ చేసేందుకు జనం ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు.   

5 /5

ఇక కేక్ సేల్స్ విషయానికి వస్తే.. మీరు కేక్స్‌ని ఆన్‌లైన్ ద్వారా అమ్మినట్లయితే నెలకు మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. మెయిన్‌గా సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేసి ఆర్డర్లు తీసుకుంటే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది. ఇలా ఇంటి నుంచే బిజినెస్ ప్రారంభించి నెలకు 50 వేల రూపాయల వరకు కుటుంబ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవచ్చు.

Cake Business From Home Start A Profitable Cake Business Cake Business Cake Business Idea Women Business Idea Start Cake Business From Home Home Baking Business Ideas Cake Business Plan

Next Gallery

Jobs: ఇంటర్‌ పాసైన వారికి బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. పోలీస్ హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!