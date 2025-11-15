SIP: మీరు 30ఏళ్లకు SIP ప్రారంభిస్తే.. 45ఏళ్లకు కోటీశ్వరుడు అవ్వడం ఎలాగో తెలుసా..?

SIP Investments: మీకు 45ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు రూ.1 కోటి సంపద నిర్మించాలంటే 30 ఏళ్ల వయసులోనే SIP ద్వారా క్రమబద్ధంగా పెట్టుబడులు ప్రారంభించాలి. నెలకు రూ.15,000 పెట్టి సగటు 15శాతం రాబడి పొందితే 15 సంవత్సరాల్లో లక్ష్యం చేరుకోవచ్చు. చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించి ప్రతి సంవత్సరం పెట్టుబడిని పెంచడం ఈ ప్రయాణాన్ని సులభం చేస్తుంది.
ఇప్పుడు మీకు 30 సంవత్సరాలు ఉంటే.. జీవితంలో ఈ దశ చాలా కీలకమైంది. ముఖ్యంగా మీరు కోటీశ్వరుడు కావాలని కలలు కన్నట్లయితే.. మీరు 45సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి రూ. 1కోటి ఫండ్ గా మార్చాలంటే ఒక క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక పద్ధతిలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీరు ప్రతినెలా ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
15 సంవత్సరాల కాలంలో 1 కోటి నిధిని సృష్టించాలంటే ఎంత పెట్టుబడి అవసరమో ఒక సులభమైన లెక్కతో అర్థమవుతుంది. పెట్టుబడుల ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధమైన 15-15-15 నియమం దీన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. అంటే మీరు ప్రతినెలా రూ.15,000 పెట్టుబడి పెట్టి సగటున 15శాతం వార్షిక రాబడి పొందగలిగితే, 15 సంవత్సరాల తర్వాత మీ పెట్టుబడి విలువ దాదాపు రూ.1 కోటి దాటుతుంది. ఇది కేవలం సిద్ధాంతం కాదు .. భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు గత కొన్నేళ్లుగా సుమారు 15–16శాతం వరకు దీర్ఘకాల వృద్ధిని చూపుతూ ఈ అంచనాకు బలమైన ఆధారం కల్పిస్తున్నాయి.
ఈ లక్ష్యానికి చేరుకోవాలంటే సరైన ఫండ్ ఎంపిక కూడా ముఖ్యం అవుతుంది. విభిన్న రంగాలు, విభిన్న కంపెనీల్లో పెట్టుబడి పెట్టే డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు దీన్ని సాధించడానికి అనుకూలమైన మార్గం. ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ల ద్వారా పెద్ద కంపెనీలలో 50–60శాతం, మధ్యతరహా కంపెనీలలో కొంత భాగం, చిన్న కంపెనీల్లో 20–25శాతం పెట్టుబడి ఉంచడం వలన మార్కెట్ వృద్ధి మొత్తం ప్రయోజనం మీ పెట్టుబడులకు అందుతుంది.
మీరు ప్రస్తుతం నెలకు సుమారు రూ.1 లక్ష ఆదాయం పొందుతున్నట్లయితే, ఖర్చులను రూ.75,000–80,000 పరిధిలో ఉంచడం ద్వారా నెలకు రూ.15,000 పెట్టుబడి పెట్టడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ముఖ్యంగా SIP ప్రయోజనం ఏమిటంటే మొదట చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించినా, ప్రతి సంవత్సరం మీ ఆదాయం పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిని కూడా కొంచెంగా పెంచుకుంటూ వెళ్లవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఇప్పుడే రూ.15,000 పెట్టలేకపోతే, రూ. 5,000 లేదా రూ. 10,000తో ప్రారంభించి, ప్రతి సంవత్సరం దానిని పెంచుకుంటూ పోతే మీ పెట్టుబడి శక్తి మరింతగా పెరుగుతుంది.
ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో అత్యంత అవసరమైనది ఆర్థిక క్రమశిక్షణ. పెట్టుబడి ప్రారంభించినప్పటినుంచే కాదు, చివరి వరకు అదే స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడం ద్వారా మాత్రమే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఆదాయం పెరిగినంత మేర సేవింగ్స్ను పెంచుతూ, క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల 45 ఏళ్ల నాటికి కోటీశ్వరుడిగా మారడం చేరుకోలేని లక్ష్యం కాదు..పూర్తిగా సాధ్యం అవుతుంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.