Kitchen Hacks: పెనంపై దోసెలు వేస్తే అటే అతుక్కుపోతున్నాయా..? ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే సరి..!

How to stop dosa from sticking to the pan: మన ఇళ్లలో చాలా మందికి పెనంపై దోసెలు మాడిపోతూ, అతుక్కుపోతూ ఓ పట్టాన రాకుండా నానా ఇబ్బందులు పెడతాయి. అలాంటి వారికి ఓ సింపుల్ చిట్కా ఉంది. మీ దగ్గర నాన్స్టిక్ ప్యాన్ ఉంటే.. ఈ దోసెలు అతుక్కుపోయే సమస్య ఉండదు. ఎందుకంటే.. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తయారీలో అలాంటి టెక్నాలజీని వాడతారు. అది లేనప్పుడు ఏం చేయాలో చూద్దాం.
ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టుకొని.. ఒక పది సెకన్ల పాటు కొద్దిగా ప్యాన్ వేడెక్కనివ్వండి. ఎక్కువ సేపు అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ప్యాన్ పై ఉప్పును చల్లండి. తమలపాకుపై సున్నం రాసినట్లుగా.. ప్యాన్ అంతటా సాల్ట్ స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చల్లాలి. ఇందుకు మీకు కనీసం ఓ 50 గ్రాముల ఉప్పు అవసరం.
ఉప్పు అంతటా పరచుకునేలా చేసేందుకు స్పూన్ వాడొచ్చు. టేబుల్ స్పూన్ తో ఉప్పును అటూ ఇటూ జరుపుతూ దోకసె తరహాలో ప్యాన్ అంతటా వచ్చేలా చెయ్యాలి. ఇప్పుడు 1 నిమిషం పాటూ.. అలా సిమ్ లో వేడెక్కనివ్వాలి. ఉప్పు వేడెక్కినా నీరులా అవ్వదు. కాసేపటికి ఉప్పు ప్యాన్ మధ్యలోకి జారుతుంది. అలా అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు.
ఒక నిమిషం తర్వాత ప్యాన్ లో ఉప్పును ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి. ఇక ఆ ఉప్పు మనకి పనికి రాదు. ఇప్పుడు ప్యాన్ ని స్టవ్ పై పెట్టి, ఒక టీస్పూన్ వంట నూనెను వేయాలి. ఆయిల్ వేశాక టిష్యూ పేపర్ తో ప్యాన్ పైభాగం మొత్తం రుద్దాల. తద్వారా నూనె ప్యాన్ అంతటికీ చేరి.. ప్యాన్ మొత్తం నూనె చెమ్మతో ఉంటుంది.
ఇప్పుడు ప్యాన్ పై కొద్దిగా నీరు చల్లాలి. ఇది హోటళ్లలో మనం చూసే టెక్నిక్. ఆ నీరు ఆవిరైపోగానే వెంటనే దోసె పిండి వేసి దోసెను సన్నగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దోసె చుట్టూ ఆయిల్ డ్రాప్స్ వేయాలి. అలాగే దోసె పైన కూడా కొద్దిగా నూనె వేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల దోసె క్రిస్పీగా కరకరలాడుతుంది.
కొంతమంది దోసెను రెండోవైపు కూడా తిప్పి కాల్చుతారు. ఇది మంచిదే. దీని వల్ల దోసె పిండిలో గ్యాస్ తగ్గిపోతుంది. లేదంటే దోసెల వల్ల పొట్టలో గ్యాస్ పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.