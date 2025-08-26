Hips Fat Loss: ఏమి తిన్నా అక్కడికే పోతోందా…అయితే ఇది పాటిస్తే 7 రోజుల్లోనే తేడా మీ సొంతం..!

Hips Weight Loss
ఎంతోమంది అమ్మాయిలకు ఏమి తిన్నాకాని కొవ్వు మొత్తం పొట్ట లేదా అంతే కింద భాగంకే వెళుతూ ఉంటుంది అని బాధపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా నడుమ భాగంలో అలానే హిప్స్ భాగంలో ఎక్కువ కొవ్వు చేరుతూ ఉంటుంది. ఇది తగ్గాలి అంటే ఏమి చేయాలి అని సతమతమవుతూ ఉంటే ఇది చదవండి..
చాలామంది అమ్మాయిలు పైన మొత్తం సన్నగా ఉన్న కింద హిప్స్ దగ్గర మాత్రం లావుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. తమన్నా, ఇలియానా లాంటి వాళ్లు కూడా ఇలాంటి సమస్య ఇప్పటికీ ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళే.
అయితే ఇలాంటి సమస్య నుంచి బయటపడాలి అంటే.. కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. ఏమి తిన్నా.. కొవ్వు మొత్తం హిప్స్, తొడల భాగం లేదా పొట్ట భాగం కి వెళుతుంది అనుకున్న వాళ్లు.. ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంది ఆహారాలు. మాత్రమే ఎక్కువగా తీసుకోవాలి .
ముఖ్యంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ అనగా వైట్ బ్రెడ్.. పాస్తా, వైట్ రైస్ లాంటివి దూరం ఉంచడం మంచిది. ఇక squats, Lunges లాంటి ఎక్సర్సైజులు రోజు చెయ్యాలి.
రోజుకు కనీసం 300 క్యాలరీల డెఫిషియట్ చేసుకోగలిగితే.. ఏరు రోజుల్లో హిప్స్, పొట్ట భాగం కవ్వు తగ్గడం మనం గమనించవచ్చు.
అంటే కాకుండా సైడ్ స్క్వాట్స్ చేయడం కూడా.. హిప్స్ భాగంలో కొవ్వు తగ్గించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.