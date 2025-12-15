English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Railway Offer: ఇండియన్ రైల్వే మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్.. అతి తక్కువ ఖర్చుతో దేశమంతా చుట్టేయండిలా..!

Indian Railways: మన దేశంలో సామాన్యులు ఎక్కువ ట్రైన్ జర్నీకే ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఎందుకంటే తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కడికైనా ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. ఇక ప్రతిరోజూ కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు.. తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి రైళ్లలోనే వెళ్తుంటారు.  కానీ దీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసేవారు లేదా తీర్థయాత్రలకు వెళ్లేవారు టికెట్ బుకింగ్ విషయంలో ఇబ్బంది పడతారు. వేర్వేరు చోట్లకు వెళ్లాలంటే పదేపదే టికెట్ల బుకింగ్‌లో టెన్షన్ పడుతుంటారు. అయితే భారతీయ రైల్వే వీటన్నింటికి చెక్ పెట్టేందుకు బంపర్ ఆఫర్ తీసుకొచ్చింది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
ఇండియన్ రైల్వేలు ప్రత్యేకమైన సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ అందిస్తున్నాయి. ఇది తక్కువ ధరతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణించే అవకాశం ఇస్తుంది. ఒకే టికెట్‌తో గరిష్ఠంగా 8 వేర్వేరు రైళ్లలో ప్రయాణించవచ్చు. మీ ప్రయాణ ప్రణాళిక ప్రకారం ఎక్కడైనా దిగి మళ్లీ కొనసాగవచ్చు. రైళ్లు మారినా అదనపు రుసుములు లేవు. ప్రయాణం మొదలైన స్టేషన్‌లోనే ముగియాలి. ఇది విహారయాత్రలకు లేదా తీర్థయాత్రలకు ఎంతో ఉపయోగకరం.  

రైల్వేలు కొన్ని ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలను కలుపుతూ స్టాండర్డ్ రూట్లు నిర్ణయిస్తాయి. ప్రతి ప్రాంత రైల్వే జోన్‌లో ఈ రూట్లు ధరలు వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మీ ప్లాన్‌కు సరిపోకపోతే రైల్వే అధికారులకు సమర్పించి కస్టమైజ్డ్ టికెట్ పొందవచ్చు. ఇలా మీకు నచ్చిన చోట్లు సందర్శించే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది.  

సాధారణ టికెట్లతో పోలిస్తే ఇది చాలా చౌకగా ఉంటుంది. విడివిడిగా టికెట్లు తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే ఖర్చు ఆదా అవుతుంది. ప్రతిసారి బుకింగ్ ఇబ్బందులు లేకుండా ఒకేసారి టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణం చేయవచ్చు. సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. సెలవుల్లో కుటుంబంతో వెళ్లేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.  

వృద్ధులకు మరింత మంచి విషయం ఏమిటంటే ఈ టికెట్‌పై 30 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. కానీ కనీసం వెయ్యి కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి. తక్కువ దూరం అయితే ఈ రాయితీ వర్తించదు. ఇది వృద్ధుల తీర్థయాత్రలకు లేదా దూర ప్రయాణాలకు గొప్ప అవకాశం.  

ఈ టికెట్‌ను తీసుకునేటప్పుడు ప్రయాణికుడి సంతకం తప్పనిసరి. ఇది దుర్వినియోగాన్ని నివారిస్తుంది. తక్కువ ధరతో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఇచ్చే ఈ సర్వీస్ పర్యాటకుల మొదటి ఎంపికగా మారుతోంది. మీరు కూడా దీర్ఘ పర్యటనలు ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇది ఉపయోగించండి. బడ్జెట్ అదుపులో ఉండి ప్రయాణం ఆస్వాదించవచ్చు.

