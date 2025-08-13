White to Black Hair: పార్టీకి వెళ్లే నిమిషం ముందు తెల్ల జుట్టుని నల్లగా మార్చొచ్చు.. ఎటువంటి ప్యాక్ అవసరం లేకుండానే..

White Hair to Black Hair:
పార్టీకి వెళ్లాలి అన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మన జుట్టు పైన తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపిస్తే.. మనకు ఎక్కడ లేని బాధ వస్తుంది. కానీ అప్పటికప్పుడు రంగు వేసుకోవడం లేకపోతే ఇంకేదైనా చెయ్యడం అనేది కుదరని పని. మరి అలాంటి సమయంలో.. ఈ చిన్ని చిట్కా ఫాలో అయితే చాలు..
ఏదైనా ఫంక్షన్ వెళ్లేటప్పుడు.. మనకు మన వెంట్రుకల్లో తెల్ల జుట్టు కనిపిస్తే.. చాలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటాము. ఇప్పుడు ఈ తెల్ల జుట్టుని ఏమి చేయాలి అని ఆలోచనలో పడిపోటు ఉంటారు.
పోనీ ఆ వెంట్రుకను తీసేస్తామా అంతే.. తెల్ల వెంట్రుకను తీసేస్తే ఇంకొన్ని తెల్ల వెంట్రుకలు వస్తాయి అని కొంతమంది ఎక్కువగా నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా తెల్ల వెంట్రుకలు తీసుకుంటూ పోతే.. ఉన్న జుట్టు కూడా పోతుంది అనేది మరి కొంతమంది బాధ.
ఇక అలాంటి సమయంలో ఏమి చేయాలి అంటే.. దానికి ఒక చిన్న చిట్కా ఉంది. మేకప్ వేసుకునే ప్రతి అమ్మాయి దగ్గర తప్పకుండా ఉందే వస్తువు మస్కారా.
ఈ మస్కారాన్ని ఉపయోగించి తెల్ల జుట్టుని హ్యాపీగా నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. సాధారణంగా కనురెప్పలు నల్లగా అలానే బాగా మందంగా కనిపించడానికి ఇది ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము.
అయితే పార్టీకి వెళ్లే ముందు ఇదే మస్కరాన్ని మీకు తెల్ల జుట్టు ఎక్కడ ఉందో అక్కడ అప్లై చేసుకుంటే అది కాస్త నల్లగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత పార్టీ నుంచి వచ్చాక తల స్నానం చేస్తే మస్కరా పోతుంది.