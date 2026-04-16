Update Your 10 Years Old Aadhaar: మీ 10 సంవత్సరాల పాత ఆధార్ను అప్డేట్ చేసుకోండి. దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ ఒక కీలకమైన పత్రం. ఇది అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలకు ఎంతో అవసరం. పాఠశాల, కళాశాల ప్రవేశాలను సులభతరం చేస్తుంది. మీ ఆధార్ కార్డు చాలా సంవత్సరాల పాతదైతే, దానిని వెంటనే అప్డేట్ చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఆధార్ పోర్టల్లో ఎలా అప్డేట్ చేయాలి? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రక్రియ తెలుసుకుందాం.
పది సంవత్సరాల కంటే పాత ఆధార్ కార్డులను తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఉచిత అప్డేట్ సౌకర్యం జూన్ 14 వరకు అందుబాటులో ఉంది. మీకు ఆధార్ కార్డు ఉందా? అది పది సంవత్సరాల పాతదైతే, వెంటనే దానిని అప్డేట్ చేసుకోండి. యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) పది సంవత్సరాల పాత ఆధార్ కార్డుల కోసం ఉచిత అప్డేట్ సేవను అందిస్తోంది.
ఈ సేవలను జూన్ 14 లోపు ఉచితంగా పొందవచ్చు. జూన్ 14, 2026 లోపు MyAadhaar పోర్టల్ లేదా అధికారిక UIDAI వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయి, ఆలస్యం చేయకుండా మీ ఆధార్ కార్డును అప్డేట్ చేసుకోండి. MyAadhaar పోర్టల్ను తెరిచి, మీ ఆధార్కు అనుసంధానించబడిన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు పంపిన OTPని సరిచూసుకోండి.
లాగిన్ అయిన తర్వాత, డాక్యుమెంట్ అప్డేట్ ఎంపికను ఎంచుకుని, మీ వివరాలను నమోదు చేయండి. మీరు సమాచారాన్ని సరిచూసుకుని, గుర్తింపు, చిరునామా పత్రాలకు సంబంధించిన ఎంపికలను ఎంచుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి.
మీ పత్రాలను JPEG లేదా PDF ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయండి. చివరగా, సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయండి మరియు మీరు మీ అప్డేట్ స్థితిని ఎప్పుడైనా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. పత్రాలను అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు, అవి స్పష్టంగా మరియు చదవడానికి వీలుగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి.
మీరు ఆధార్ కార్డు ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. నాణ్యత లేని పత్రాల వల్ల స్థితి పెండింగ్లో ఉంటుంది. ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉంటే, వాటిని వెంటనే సరిదిద్దడం మంచిది. లేకపోతే తప్పుగా అప్డేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.