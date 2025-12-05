How to withdraw money without balance: మన బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బు ఉంటేనే డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చని అనుకుంటాం.. కానీ ప్రధానమంత్రి జనధన్ యోజన కింద తెరిచిన ఖాతాల్లో అద్భుతమైన సౌకర్యం ఉంది. ఈ ఖాతాల్లో ఎప్ప్పుడూ కనీస బ్యాలెన్స్ ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే జీరో బ్యాలెన్స్ ఉన్నా సమయంలో కూడా 10 వేల రూపాయల వరకు ఓవర్డ్రాఫ్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఖాతాలో ఒక్క రూపాయి కూడా లేకపోయినా అత్యవసరానికి ఈ 10 వేల రూపాయలు వాడుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ జనధన్ ఖాతాలను సాధారణ పొదుపు ఖాతాలుగా లెక్కేస్తారు. ఓవర్డ్రాఫ్ట్ కావాలంటే మీ బ్యాంకు బ్రాంచికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఖాతాలో కొంతకాలం నుంచి మంచి లావాదేవీలు జరిగి ఉంటే బ్యాంకు వెంటనే అనుమతిస్తుంది. సాధారణంగా ఈ దరఖాస్తును బ్యాంకులు తిరస్కరించవు. ఖాతాను క్రమం తప్పకుండా వాడుతూ ఉంటే.. ఈ సౌకర్యం పొందడం చాలా సులభం అవుతుంది.
ఖాతాలో డబ్బు లేకపోయినా బ్యాంకు కొంత మొత్తం తీసుకునే అనుమతి ఇస్తుంది దాన్నే ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అంటారు. ఇది చిన్న తక్షణ రుణం లాంటిది. తర్వాత ఖాతాలో డబ్బు వచ్చినప్పుడు బ్యాంకు ఆ మొత్తాన్ని తానే తిరిగి తీసేసుకుంటుంది.
ఓవర్డ్రాఫ్ట్ కూడా ఒక చిన్న రుణమే కాబట్టి దానిపై కొద్దిగా వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయినా అత్యవసర సమయంలో ఈ సదుపాయం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. డబ్బు కోసం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు.
అయితే ఈ సౌకర్యాన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. తరచూ తీసుకుంటే ఖాతా ఎప్పుడూ మైనస్ బ్యాలెన్స్లోనే ఉంటుంది. సమయానికి తిరిగి చెల్లించకపోతే క్రెడిట్ స్కోర్ పాడవుతుంది.
ప్రతి బ్యాంకుకు ఈ నియమాలు కొద్దిగా మారి ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నిజంగా మీకు డబ్బు అత్యవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాన్ని వాడుకోవడం మంచిది.