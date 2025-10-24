English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!

EPFO Housing Advance Process: మీరు ప్లాట్, ఫ్లాట్ లేదా స్వంత ఇల్లు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే.. లోన్ తీసుకోవాలా లేదా అనే సందేహంలో ఉన్నారా. అయితే ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) తమ సభ్యులకు ఇల్లు లేదా ప్లాట్ కొనుగోలుకు అడ్వాన్స్ రూపంలో నిధులను విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. అంటే..  మీరు మీ EPF ఖాతాలో ఉన్న మొత్తాన్ని నిర్దిష్ట షరతుల ప్రకారం ఇంటి కొనుగోలు లేదా నిర్మాణం కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. EPFO తాజాగా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించింది. అయితే.. దీనికి కొన్ని నిబంధనలు, పరిమితులు వర్తిస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం. 
EPFO ప్రధాన కార్యాలయంలోని ప్రాంతీయ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ అలోక్ యాదవ్ వివరించిన ప్రకారం.. ఏ సభ్యుడైనా ప్లాట్, ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయడానికి లేదా ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి తన EPF ఖాతా నుండి అడ్వాన్స్ పొందవచ్చు. దీనికి అర్హత పొందాలంటే సభ్యత్వం కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తై ఉండాలి. అలాగే EPF ఖాతాలో కనీసం రూ. 1,000 ఉద్యోగి కాంట్రిబ్యూషన్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. కొనుగోలు చేసే ప్లాట్ లేదా ఇల్లు సభ్యుడు, జీవిత భాగస్వామి లేదా ఇద్దరూ సంయుక్తంగా పేరుతో ఉండాలి.

ప్లాట్ కొనుగోలుకు అడ్వాన్స్ పొందే మొత్తాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు మూడు పరిమితులను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. మీ 24 నెలల జీతం, లేదా మీ EPF ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం (వడ్డీతో కలిపి), లేదా ప్లాట్ మొత్తం ఖర్చు. ఈ మూడు మొత్తాల్లో ఏది తక్కువైతే, అదే మొత్తాన్ని EPFO అడ్వాన్స్‌గా విడుదల చేస్తుంది.

ఫ్లాట్ కొనుగోలు లేదా ఇల్లు నిర్మాణానికి కూడా ఇదే విధానం వర్తిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ 36 నెలల జీతం వరకు అడ్వాన్స్ పొందే వీలు ఉంటుంది. అంటే మీరు 36 నెలల జీతం, లేదా మీ EPF బ్యాలెన్స్ (వడ్డీతో కలిపి), లేదా ఇంటి మొత్తం ఖర్చు .. ఈ మూడింటిలో తక్కువదానిని మాత్రమే పొందవచ్చు.

EPF అడ్వాన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేయడం ఇప్పుడు చాలా సులభం. మీరు ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లోనే ఈ ప్రక్రియను పూర్తిచేయవచ్చు. మొదట యాప్‌ను తెరచి EPFO సేవను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత “Raise Claim” ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేసి మీ UAN నంబర్ నమోదు చేయాలి.   

రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చిన OTP ద్వారా ధృవీకరణ చేయాలి. మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, చిరునామా, అవసరమైన ఇతర వివరాలు నింపి “Form-31”ని ఎంపిక చేయాలి. తరువాత మీరు ఏ ప్రయోజనం కోసం అడ్వాన్స్ తీసుకుంటున్నారో (ఉదా: ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం మొదలైనవి) పేర్కొని అవసరమైన మొత్తాన్ని నమోదు చేయాలి. 

ఆధార్ OTP ద్వారా ధృవీకరించి ఫారమ్ సమర్పించిన తర్వాత కొన్ని రోజుల్లోనే మొత్తం మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. EPFO ఈ నిధులు మీ వృద్ధాప్య భద్రత కోసం ఉద్దేశించింది. అందుకే ఈ సొమ్మును అత్యవసర పరిస్థితుల్లో లేదా నిజంగా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే విత్ డ్రా చేసుకోవాలని సూచిస్తుంది. 

EPFO ద్వారా ప్లాట్, ఫ్లాట్ లేదా ఇల్లు కొనుగోలుకు అడ్వాన్స్ సౌకర్యం ఉద్యోగులకు పెద్ద ఆర్థిక ఉపశమనం కల్పిస్తోంది. రుణ భారాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా నిలుస్తోంది.  

EPFO UMANG App EPF PF PF Advance EPFO Advance home purchase flat purchase plot purchase EPFO Withdrawal Employee Provident Fund advance from EPFO

