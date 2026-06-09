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RBI Rule: నామినీలకు ఆర్‌బీఐ బిగ్ అలర్ట్‌.. అకౌంట్ హోల్డర్ మరణిస్తే డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయడం ఎలా? ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:04 AM IST

How Nominee Can Withdraw Bank Money: సాధారణంగా మనిషికి ప్రమాదాలు ఎప్పుడు ఎదురవుతాయో ఎవరూ ఊహించలేరు. అందుకే తమ కుటుంబ సభ్యుల భవిష్యత్తు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కొంత డబ్బును బ్యాంకుల్లో పొదుపు చేస్తారు. ఒకవేళ ఖాతాదారుడు మరణిస్తే, ఆ డబ్బులు నామినీకి అందాలి అంటే, బ్యాంక్ ఖాతాలో తప్పనిసరిగా నామినీ పేరును చేర్చాలి. ఖాతాదారుడు మరణించిన తర్వాత కూడా నామినీ ఆ డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించి ఆర్‌బీఐ కొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

RBI Rules1/6

ఆర్‌బీఐ రూల్స్

ఖాతాదారుడు చనిపోయిన ఎన్ని రోజులకు నామినీ డబ్బు తీసుకోవచ్చు? అనే ప్రశ్నలు చాలామందికి ఉంటాయి. ఆర్‌బీఐ నిబంధనల ప్రకారం, ఖాతాదారుడు మరణించిన తర్వాత నామినీ ఎప్పుడైనా ఆ నగదును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం ప్రత్యేక సమయ పరిమితి ఏమీ లేదు.   

How nominee can withdraw money from bank after death2/6

బ్యాంక్ ఖాతాదారుడు చనిపోతే నామినీ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్

మొదట ఖాతాదారుడి మరణానికి సంబంధించి క్లెయిమ్‌ను ఫైల్ చేయాలి. అది ఒక నెల తర్వాత అయినా లేదా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చు.  

RBI new guidelines for nominee3/6

ఆర్‌బీఐ నామినీ కొత్త రూల్స్

ఏ బ్యాంక్ కూడా ఈ క్లెయిమ్‌ను తిరస్కరించదు. అయితే, ఖాతాదారుడు మరణించిన వెంటనే క్లెయిమ్ చేయడం మంచిది. ఒకవేళ నామినీ ఐదేళ్ల వరకు కూడా ఆ డబ్బును విత్‌డ్రా చేయకపోతే, అది ఇన్‌ఆపరేటివ్ లేదా అన్‌క్లెయిమ్డ్ ఖాతాగా పరిగణించబడుతుంది.  

Reserve Bank Of India4/6

రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా

అలాంటి నిధులను బ్యాంకులు రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా డిపాజిటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్‌నెస్ ఫండ్‌కు బదిలీ చేస్తాయి బ్యాంకులు. అయినప్పటికీ, నామినీ ఆ డబ్బును ఎప్పుడైనా పొందవచ్చు. సరైన పత్రాలను సమర్పించి ఏ సమయంలోనైనా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.  

Nominee Account5/6

నామినీ ఖాతా

ఆర్‌బీఐ సూచనల మేరకు.. నామినీ తన వద్ద ఉన్న సరైన పత్రాలను చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 15 రోజుల్లో నగదు నామినీ ఖాతాలోకి బదిలీ చేస్తారు. దీని కోసం నామినీ స్వయంగా సంబంధిత హోమ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాలి. అక్కడ క్లెయిమ్ ఫారమ్‌ను పూర్తి చేసి, దానికి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్లను జత చేయాలి.  

Nominee Identitty Documents6/6

నామినీ గుర్తింపు పత్రాలు

అంటే, మరణించిన ఖాతాదారుడి డెత్ సర్టిఫికేట్, నామినీ గుర్తింపు పత్రాలు (ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డ్), పాస్‌బుక్ లేదా చెక్ బుక్ వంటి వివరాలను తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

TAGS:
RBI Rules
How nominee can withdraw money from bank after death
RBI new guidelines for nominee bank account

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