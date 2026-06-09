How Nominee Can Withdraw Bank Money: సాధారణంగా మనిషికి ప్రమాదాలు ఎప్పుడు ఎదురవుతాయో ఎవరూ ఊహించలేరు. అందుకే తమ కుటుంబ సభ్యుల భవిష్యత్తు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కొంత డబ్బును బ్యాంకుల్లో పొదుపు చేస్తారు. ఒకవేళ ఖాతాదారుడు మరణిస్తే, ఆ డబ్బులు నామినీకి అందాలి అంటే, బ్యాంక్ ఖాతాలో తప్పనిసరిగా నామినీ పేరును చేర్చాలి. ఖాతాదారుడు మరణించిన తర్వాత కూడా నామినీ ఆ డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించి ఆర్బీఐ కొత్త నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఖాతాదారుడు చనిపోయిన ఎన్ని రోజులకు నామినీ డబ్బు తీసుకోవచ్చు? అనే ప్రశ్నలు చాలామందికి ఉంటాయి. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం, ఖాతాదారుడు మరణించిన తర్వాత నామినీ ఎప్పుడైనా ఆ నగదును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం ప్రత్యేక సమయ పరిమితి ఏమీ లేదు.
మొదట ఖాతాదారుడి మరణానికి సంబంధించి క్లెయిమ్ను ఫైల్ చేయాలి. అది ఒక నెల తర్వాత అయినా లేదా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చు.
ఏ బ్యాంక్ కూడా ఈ క్లెయిమ్ను తిరస్కరించదు. అయితే, ఖాతాదారుడు మరణించిన వెంటనే క్లెయిమ్ చేయడం మంచిది. ఒకవేళ నామినీ ఐదేళ్ల వరకు కూడా ఆ డబ్బును విత్డ్రా చేయకపోతే, అది ఇన్ఆపరేటివ్ లేదా అన్క్లెయిమ్డ్ ఖాతాగా పరిగణించబడుతుంది.
అలాంటి నిధులను బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిపాజిటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ ఫండ్కు బదిలీ చేస్తాయి బ్యాంకులు. అయినప్పటికీ, నామినీ ఆ డబ్బును ఎప్పుడైనా పొందవచ్చు. సరైన పత్రాలను సమర్పించి ఏ సమయంలోనైనా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
ఆర్బీఐ సూచనల మేరకు.. నామినీ తన వద్ద ఉన్న సరైన పత్రాలను చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 15 రోజుల్లో నగదు నామినీ ఖాతాలోకి బదిలీ చేస్తారు. దీని కోసం నామినీ స్వయంగా సంబంధిత హోమ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లాలి. అక్కడ క్లెయిమ్ ఫారమ్ను పూర్తి చేసి, దానికి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్లను జత చేయాలి.
అంటే, మరణించిన ఖాతాదారుడి డెత్ సర్టిఫికేట్, నామినీ గుర్తింపు పత్రాలు (ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డ్), పాస్బుక్ లేదా చెక్ బుక్ వంటి వివరాలను తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.