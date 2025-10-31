EPF Withdrawal: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ప్రతినెలా జీతం నుంచి పీఎఫ్ అకౌంట్లోకి జమ అవుతాయి. కంపెనీ కూడా అంతే జమ చేస్తుంది. కంపెనీ జమ చేసిన దాంట్లో 8శాతానికిపైగా పీఎఫ్ అకౌంట్లోకి మిగతాది పెన్షన్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది. మరి మనం పీఎఫ్ డబ్బులు ఎలా విత్ డ్రా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
UAN పోర్టల్, UMANG యాప్, EPFO 3.0 ద్వారా 100శాతం బ్యాలెన్స్ విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి KYC అవసరం ఉంటుంది. పన్ను నియమాలు, TDS ప్రత్యేక ఫార్మాలిటీలు NRI లకు వర్తిస్తాయి. ట్రాకింగ్ ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంది.
UAN పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్ పూర్తి సెటిల్మెంట్ : UAN యాక్టివ్గా ఉండి, KYC పూర్తయినట్లయితే, మొత్తం బ్యాలెన్స్ను 100శాతం ఆన్లైన్లో క్లెయిమ్ చేయడం ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
పాక్షిక క్లెయిమ్ ఫారం 31 ఆన్లైన్ : మీరు సాధారణంగా మీకు అవసరమైన అడ్వాన్స్ను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. నిబంధనల ప్రకారం, ఖాతాలో కనీసం 25% బ్యాలెన్స్ నిర్వహించాలి. అంటే 75% వరకు విత్ డ్రా సాధ్యం అవుతుంది.
ATM లేదా UPI నుండి తక్షణ ఉపసంహరణ - EPFO 3.0 కింద KYC పూర్తి చేసిన వినియోగదారులకు వెంటనే విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం అందుబాటులో ఉంది. ఆటో ప్రాసెస్ పరిమితి సుమారు రూ. 5,00,000గా నిర్ణయించింది.
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా త్వరిత క్లెయిమ్ - మీరు ఉమాంగ్ యాప్లోని EPFO సేవలకు వెళ్లి కొన్ని నిమిషాల్లోనే క్లెయిమ్ను సమర్పించవచ్చు. నిధులు 7 నుండి 20 రోజుల్లో బ్యాంకుకు చేరుతాయి.
ఆఫ్లైన్ కాంపోజిట్ క్లెయిమ్ ఫారమ్ - ఆన్లైన్లో లేకపోతే, కాంపోజిట్ క్లెయిమ్ ఫారమ్ను పూర్తి చేసి, మీ యజమాని నుండి ధృవీకరణ పొందిన తర్వాత సమీపంలోని EPFO కార్యాలయంలో సమర్పించండి. ప్రాసెసింగ్కు 15 నుండి 30 రోజులు పట్టవచ్చు.
ఉద్యోగం నుండి నిష్క్రమించినప్పుడు సర్టిఫైడ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ - ఉద్యోగం నుండి నిష్క్రమించినప్పుడు, మీరు ఫారం 19 ద్వారా PF పూర్తి బ్యాలెన్స్ను అడగవచ్చు. పూర్తి బ్యాలెన్స్ను పొందవచ్చు.
పెన్షన్ లేదా సేవా ప్రయోజనాల కోసం ఫారం 10C 10D – పెన్షన్ అర్హత లేదా పని వ్యవధి ఆధారంగా సంబంధిత ఫారమ్ నింపడం ద్వారా మీరు పెన్షన్ సంబంధిత ఉపసంహరణ లేదా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
పన్ను, TDS పరిమితులు: 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ ఉన్న విత్ డ్రాలు సాధారణంగా TDS-రహితం. 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ సర్వీస్ ఉన్న రూ. 30,000 కంటే ఎక్కువసార్లు విత్ డ్రా అనేది TDSకి లోబడి ఉండవచ్చు.
NRI ల కోసం నియమాలు - NRI సభ్యులు 100% బ్యాలెన్స్ను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కానీ TDS నియమాలు, ఫార్మాలిటీలు వర్తిస్తాయి కాబట్టి పత్రాలను క్రమంలో ఉంచండి.
ట్రాకింగ్, టైమ్లైన్లు - UAN పోర్టల్ లేదా UMANGలో మీ క్లెయిమ్ స్థితిని ఆన్లైన్లో ట్రాక్ చేయండి. నిధులు సాధారణంగా ఆన్లైన్లో 7 నుండి 20 రోజులలోపు ఆఫ్లైన్లో 15 నుండి 30 రోజులలోపు జమ అవుతాయి.