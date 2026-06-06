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EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. ATM, UPI ద్వారా డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయాలంటే వెంటనే ఈ పని పూర్తి చేయండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:22 PM IST

Withdraw PF Money From ATM Rules: ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) అతి త్వరలోనే ఏటీఎం ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించనుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.. రోజుల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎవరికి అవసరమైనప్పుడు వారు తమ పీఎఫ్ ఖాతా నుండి నగదును సులభంగా తీసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి ముందు కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
 

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పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్

Withdraw PF Money From ATM Rules: EPFO సభ్యులు తమ పీఎఫ్ నిధులను ఏటీఎం ద్వారా సులభంగా విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయాన్ని త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, పిల్లల చదువుల కోసం, కొత్త ఇల్లు కొనడానికి లేదా ఇంటి నిర్మాణం వంటి అవసరాల కోసం పీఎఫ్ నుండి అదనపు నగదును తీసుకోవచ్చు.  

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పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా కొత్త రూల్స్

పీఎఫ్ అనేది రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్‌గా భావిస్తారు.. అయినప్పటికీ అత్యవసర సమయాల్లో దీనిని విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏటీఎం ద్వారా కూడా ఈ సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సర్వీసును త్వరలో ప్రారంభించనుంది.. కానీ దీనికి సంబంధించిన కచ్చితమైన తేదీని అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదు. సాంకేతిక, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థల సహాయంతో EPFO ఈ సేవను అందించడానికి సిద్ధమవుతోంది.  

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పీఎఫ్‌ ఖాతాదారుడు

ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తే సభ్యులు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా ఏటీఎంల ద్వారా తమ పీఎఫ్ ఖాతా నుండి నగదును సులభంగా తీసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ సౌకర్యం పొందాలంటే ముందుగా మీ UAN యాక్టివ్‌గా ఉండాలి. అలాగే ఆధార్ కార్డు బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ అయి ఉండాలి. KYC ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేసి ఉండాలి.  

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పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌

ప్రస్తుతం పీఎఫ్ విత్ డ్రా కోసం కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం కోల్పోవడం, రిటైర్మెంట్, ఇల్లు కొనడం లేదా నిర్మించడం, పెళ్లిళ్లు, పిల్లల చదువులు లేదా వైద్య చికిత్స వంటి కారణాల వల్ల డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.  

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పీఎఫ్ ఏటీఎం

ఏటీఎం ద్వారా డబ్బు విత్ డ్రా చేసే విధానం: ఏటీఎం నుండి నగదు తీసుకోవాలంటే మీ కార్డును మెషీన్‌లో ఇన్సర్ట్ చేసి డిజిటల్ లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత OTP ద్వారా మీ గుర్తింపును ధృవీకరించుకోవాలి. వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, పీఎఫ్ విత్ డ్రా ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుని, మీకు కావాల్సిన మొత్తాన్ని నమోదు చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తయిన వెంటనే డబ్బు అందుతుంది.

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పీఎఫ్

ప్రస్తుతానికి పీఎఫ్ విత్ డ్రాల్ కోసం EPFO అధికారిక పోర్టల్ లేదా ఉమాంగ్ యాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇందులో క్లెయిమ్ ఆన్‌లైన్‌లోనే అప్రూవ్ అయి, నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఒకవేళ ఏటీఎం ద్వారా విత్ డ్రా విధానం అమల్లోకి వస్తే, ఎక్కువ రోజులు ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా వెంటనే నగదు చేతికి అందుతుంది.

TAGS:
EPFO ATM withdrawal rules
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