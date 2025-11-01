Gold Rate : అక్బర్ కాలంలో బంగార ధర ఎంత? ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది?

Gold Rate : మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ కాలంలో, బంగారం ఒక సాధారణ గృహ అలంకరణగా మాత్రమే ఉండేది. కానీ నేడు అదే బంగారం చాలా మందికి ఓ కలగా మరింది. అక్బర్ కాలంలో బంగారం ధరలు ఎలా ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎంత పెరిగియి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బంగారం ఈ పేరు వినగానే సామాన్య గుండెల్లో రైలు పరుగెడుతుంటాయి. కానీ అక్బర్ చక్రవర్తి వంటి శక్తివంతమైన రాజు మరణించినప్పుడు బంగారం విలువ ఎంత ఉండేదో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? నేడు 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 123,200కి చేరుకుంది. కానీ ఒకప్పుడు ఇదే లోహాన్ని మార్కెట్లో బరువు ద్వారా కాదు.. ప్రతిష్ట ద్వారా విలువైనదిగా భావించేవారు. అప్పట్లో బంగారం విలువ ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం.
మొఘల్ కాలంలో 1605 సంవత్సరంలో అక్బర్ మరణించినప్పుడు బంగారాన్ని నేటిలాగా రూపాయలలో కాకుండా తోలాస్, మొహూర్లలో కొలిచేవారు. చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆ సమయంలో ఒక తోలా బంగారం దాదాపు 15-20 రూపాయలకు లభించేది. ఆ కాలంతో పోలిస్తే, నేటితో పోలిస్తే బంగారం ధర దాదాపు ఆరు వేల రెట్లు పెరిగింది.
అక్బర్ కాలంలో, భారతదేశం బంగారు పక్షిగా పరిగణించేవారు.. విదేశీ వ్యాపారులు దీనిని భారతదేశం బంగారు పక్షి అని పిలిచారు. నిజానికి, ఆ సమయంలో భారతదేశంలోకి బంగారం దిగుమతి కాలేదు. బదులుగా, ప్రజలు దానిని ఎగుమతి చేశారు. మొఘల్ ఖజానా యుద్ధాలు, పన్నులు, వాణిజ్యం ద్వారా సంపాదించిన టన్నుల కొద్దీ బంగారాన్ని కలిగి ఉంది. అక్బర్ రాజభవనాల గోడలు కూడా బంగారు పూత పూశారు. రాజుల కత్తుల నుండి రాణుల ఆభరణాల వరకు ప్రతిదీ నిజమైన బంగారంతో పొదిగినవి.
కానీ కాలం మారిపోయింది. సామ్రాజ్యాలు పతనమయ్యాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థలు మారాయి. క్రమంగా అదే బంగారం అందుబాటులో లేకుండా పోయింది. నేడు, పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, ఒకప్పుడు ఒక సాధారణ వ్యక్తి కొన్ని టన్నుల బంగారం కొనగలిగితే, 10 గ్రాముల ధర ఇప్పుడు లక్షలను దాటింది.
ఆర్థికవేత్తల ప్రకారం, బంగారం ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణం, డిమాండ్ మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ మార్కెట్ అస్థిరత, కరెన్సీ విలువ తగ్గింపు కూడా. 1600లలో బంగారం శక్తి సంపదకు చిహ్నంగా ఉండగా, నేడు అది పెట్టుబడి భద్రతకు అత్యంత నమ్మదగిన మార్గంగా మారింది.
చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అక్బర్ యుగాన్ని నేటితో పోల్చి చూస్తే, ఒక సాధారణ వ్యక్తి తన నెలవారీ ఆదాయంతో కొన్ని తులాల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయగలిగాడు. అయితే నేడు ఒక తుల బంగారం కూడా కొనడం కష్టమనే చెప్పాలి.
ఈ బంగారు మెరుపు శతాబ్దాలుగా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు సంస్కృతిని ప్రభావితం చేసింది. అక్బర్ కాలం నుండి నేటి డిజిటల్ యుగం వరకు, బంగారం కేవలం ఒక లోహం మాత్రమే కాదు, భారతదేశ గుర్తింపుగా మారుతున్న కాలానికి బంగారు సాక్షిగా మారింది.