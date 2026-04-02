  • HRA exemption 2026: హైదరాబాద్ సహా 8 నగరాలకు HRA బెనిఫిట్.. మీ జీతం పెరగనుందా?

HRA exemption 2026: హైదరాబాద్ సహా 8 నగరాలకు HRA బెనిఫిట్.. మీ జీతం పెరగనుందా?

HRA exemption 2026: భారతదేశంలో జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులకు మంచి ఉపశమనం కలిగించేలా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కొత్త ఆదాయపు పన్ను నియమాలు తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA) విషయంలో ప్రభుత్వం పెద్ద మార్పులు చేసింది. ఈ మార్పులు ఏప్రిల్ 2026 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి.
 
ఇప్పటి వరకు HRAపై ఎక్కువ మినహాయింపు (50% బేసిక్ జీతం వరకు) కేవలం నాలుగు మెట్రో నగరాలకు మాత్రమే వర్తించేది. అవి ముంబై, ఢిల్లీ, చెన్నై, కోల్‌కతా. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ జాబితాను విస్తరించింది. కొత్తగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పుణే, అహ్మదాబాద్ నగరాలను కూడా ఇందులో చేర్చింది. దీంతో మొత్తం ఎనిమిది నగరాలకు ఈ ప్రయోజనం అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఈ నిర్ణయం వల్ల ఆ నగరాల్లో నివసించే ఉద్యోగులకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అద్దె ఇళ్ల ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్న నగరాల్లో పనిచేసే వారికి ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే HRAలో ఎక్కువ భాగాన్ని పన్ను మినహాయింపుగా చూపించుకోవచ్చు. దీంతో వారి పన్ను భారము తగ్గుతుంది, చేతికి వచ్చే జీతం పెరుగుతుంది.

ఇటీవల హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పుణే వంటి నగరాల్లో అద్దెలు భారీగా పెరిగాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి మెట్రో నగరాల స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అందుకే ఈ నగరాలను కూడా HRA మినహాయింపులో చేర్చడం అవసరమైంది. నిపుణుల ప్రకారం, ఇది మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు కొంత ఆర్థిక ఊరటనిస్తుంది.  

అయితే, కొత్త ఆదాయపు పన్ను నియమాలు కేవలం ఉపశమనమే కాకుండా కొన్ని కఠిన నియమాలను కూడా తీసుకొచ్చాయి. పన్ను చెల్లింపులో పారదర్శకత పెంచేందుకు టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్నారు. అలాగే పెట్టుబడులు, కార్పొరేట్ పన్నుల విషయంలో కొన్ని మార్పులు చేశారు.

పాత పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకునే వారికి కూడా కొన్ని ప్రయోజనాలు ఇచ్చారు. పిల్లల విద్య ఖర్చులు, హాస్టల్ అలవెన్స్, ఉచిత భోజనం వంటి అంశాల్లో డిడక్షన్లు పెంచారు. విదేశాల్లో చదువు లేదా ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ఖర్చులపై ట్యాక్స్ కలెక్షన్ తగ్గించారు.

ఇక ఫ్యూచర్స్, ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్‌పై సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (STT) పెంచడం ద్వారా అనవసరమైన స్పెక్యులేషన్‌ను తగ్గించాలనే ఉద్దేశం ఉంది.  

మొత్తం మీద చూస్తే.. ఈ కొత్త నియమాలు ఒకవైపు ఉద్యోగులకు కొంత పన్ను ఉపశమనం ఇస్తూనే, మరోవైపు క్రమబద్ధమైన పన్ను వ్యవస్థను తీసుకురావడంపై దృష్టి పెట్టాయి. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాల్లో పనిచేసే వారికి ఈ HRA మార్పులు చాలా ప్రయోజనకరంగా మారనున్నాయి.

