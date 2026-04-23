8th Pay Commission Demand for HRA Hike: 8వ వేతన సంఘానికి సూచలు ఇచ్చేందుకు గడువు ఏప్రిల్ 30వ తేదీ సమీపిస్తుంది. దీంతో పుణే, ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో జరగనున్న సమావేశాలకు కమిషన్ ఇప్పుడు సన్నాహాలు షురూ చేసింది. ఈలోగా ఎన్ సి-జెసిఎం సుదీర్ఘ కసరత్తు రూపొందించిన అనంతరం ఉమ్మడి మెమోరాండం ను కమిషన్ కు సమర్పించింది. దీనిలో ప్రారంభ స్థాయి లెవల్ 1 ఉద్యోగుల బేసిక్ శాలరీ నేరు రూ. 18వేల నుంచి 69వేలకు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు.
18 లెవల్స్ ను 7శాతానికి కూడా ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో అనేక ఇతర డిమాండ్లు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైన డిమాండ్లలో ఒకటి హెచ్ఆర్ఏ అంటే ఇంటి అద్దె భత్యానికి సంబంధించింది. ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన తమ జాయింట్ మెమోరాండంలో జాతీయ సంయుక్త సంప్రదింపుల యంత్రాంగం మండలి హెచ్ఆర్ఏలో సమగ్ర మార్పులను చేయాలని దాన్ని భారీగా పెంచాలని డిమాండ్ చేసింది.
ఈ డిమాండ్లను అంగీకరించినట్లయితే.. తక్కువ పే లెవల్ 1 నుంచి అత్యధిక స్థాయి పే లెవల్ 18 వరకు ఉన్న ఉద్యోగుల జీతాలు భారీగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా చిన్న నగరాల్లో నివసించే ఉద్యోగులు జెడ్ కేటగిరీ దీనివల్ల ఎక్కువగా లబ్ది పొందుతారని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఏ కేటగిరి నగరానికి హెచ్ఆర్ఏ ఎంత లభిస్తుందో తెలుసుకుంటే 7వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారం డీఏ 25శాతం దాటినప్పుడు రేట్లను 24శాతం, 16శాతం, 8శాతం, 27శాతం, 18శాతం, 9శాతానికి పెంచారు. డీఏ 50శాతానికి చేరినప్పుడు కేటగిరి ఎక్స్, వై, జడ్ నగరాలకు వరుసగా హెచ్ఆర్ఏ రేట్లు 30శాతం 20శాతం, 10 శాతం చొప్పున వర్తిస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు డీఏ 50శాతం దాటింది కాబట్టి ఈ రేట్లు వర్తించే అవకాశం ఉంది.
అయితే ఏ ఉద్యోగి హెచ్ఆర్ఏ కూడా ఒక నిర్దిష్ట పరిమితి కంటే తక్కువగా పడిపోకుండా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందువల్ల బేసిక్ శాలరీ 18వేల ఆధారంగా కేటగిరి ఎక్స్ నగరాలకు కనీసం హెచ్ఆర్ఏ రూ. 5,400గా, కేటగిరి వై నగరాలకు రూ. 3,600, కేటగిరి జెడ్ నగరాలకు రూ. 1,800గా నిర్ణయించింది.
అయితే జాయింట్ మెమోరాండంలో గత కొన్నేండ్లుగా నగరాల్లో ఇంటి అద్దెలు, జీవన వ్యయం భారీగా పెరిగాయని ఎన్ సి జేసిఎం వాదించింది. అందువల్ల 8వ వేతన సంఘం హెచ్ఆర్ఏ ధరలను పెంచాలని ప్రతిపాదించింది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగేకొద్దీ భత్యం సవరించేలా హెచ్ఆర్ఏను నేరుగా డీఏకు అనుసంధానించాలని కూడా డిమాండ్ చేసింది.
దీనిబట్టి చూస్తే 10వ తరగతి నగరాలకు 30శాతం నుంచి 40శాతానికి, వై కేటగిరి నగరాలకు 20శాతం నుంచి 35శాతానికి, జెడ్ కేటగిరి నగరాలకు 10శాతం నుంచి 30శాతానికి పెంచింది. కేటగిరీ X అంటే 50 లక్షల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, అహ్మదాబాద్ పూణే వంటి మెట్రో నగరాలు ఉన్నాయి.
వై కేటగిరీలో జనాభా 5 లక్షల నుండి 50 లక్షల వరకు ఇందులో లక్నో, జైపూర్, పాట్నా, నాగ్పూర్, ఇండోర్, చండీగఢ్, ఇతర పెద్ద నగరాలు ఉన్నాయి.జెడ్ కేటగిరీలో 5 లక్షల కంటే తక్కువ జనాభా దేశంలోని మిగిలిన అన్ని చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఈ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి. అంటే దీని అర్థం, జెడ్-కేటగిరీ ఉద్యోగులు, అనగా చిన్న నగరాలు లేదా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పనిచేసే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఇంటి అద్దె భత్యంలో 20 శాతం మేర నేరుగా లబ్ధి పొందవచ్చు. ఒకవేళ ఎన్సి-జెసిఎం డిమాండ్లను అంగీకరిస్తే, ఢిల్లీ, ముంబై, పాట్నా, లక్నో, ఇండోర్ వంటి నగరాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులే కాకుండా, చిన్న నగరాల్లోని ఉద్యోగులు కూడా శాతం పరంగా అధికంగా లబ్ధి పొందుతారు.