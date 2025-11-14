English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Huawei Mate 80: 20GB RAMతో Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Huawei Mate 80 Series: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ Huawei నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ 20GB RAMతో లాంచ్ చేయబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి. 

Huawei Mate 80 Series: ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ హువావే మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను లాంచ్ చేయబోతోంది. ఇది 20GB RAMతో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ హువావే మేట్ 80 సిరీస్‌ (Huawei Mate 80 Series) పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతమైన డిజైన్లు కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం ఫీచర్లతో విడుదలైంది. ప్రస్తుతం గేమింగ్ యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని 20GB RAM తో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్ సిరీస్ కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి. అవేంటో ఇప్పుడు మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
హువావే మేట్ 80 సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ మొత్తం నాలుగు మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతుంది. ఇది హువావే మేట్ 80, మేట్ 80 ప్రో, మేట్ 80 ప్రో మాక్స్ మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా మేట్ 80 RS మాస్టర్ ఎడిషన్ మోడల్ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతోంది.   

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌ను కంపెనీ కిరిన్ 9030 చిప్‌సెట్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ నాలుగు మోడల్స్‌లో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన కూలింగ్ ఫ్యాన్ సిస్టం కూడా అందిస్తోంది. మల్టీ టాస్కింగ్ తో పాటు గేమింగ్ చేసే సమయంలో ఇది ఎంతగానో పనిచేస్తుందని సమాచారం. అలాగే ఇందులో ఇవే కాకుండా అనేక రకాల కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Huawei మేట్ 80 సిరీస్ (Huawei Mate 80 Series) స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకంగా 3D ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఫీచర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ ఫీచర్‌తో కేవలం స్టాండర్డ్ మోడల్లో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రో మోడల్స్ మొబైల్‌లో ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లను మార్కెట్లోని వినియోగదారులకు పరిచయం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Huawei కంపెనీ ఈ మోడల్స్‌లో సెక్యూరిటీ కోసం ప్రత్యేకంగా సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెక్యూరిటీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఫైల్స్‌తో పాటు యాప్స్ కూడా ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీ అందించవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన డిజైన్ కూడా లీక్ అయింది. ఇది చూడడానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ సిరీస్ ను కంపెనీ నవంబర్ 25వ తేదీన ప్రారంభించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముందుగా ఈ మొబైల్ సిరీస్‌ను చైనాలో ప్రవేశపెట్టి.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయంగా విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌ మార్కెట్‌లోకి వస్తే.. యాపిల్ కంపెనీతో పాటు సాంసంగ్ కంపెనీ మొబైల్స్‌తో పోటీపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

Honor 80 Huawei 80 Pro Huawei Mate Huawei Mate 80 Huawei Mate 80 Pro Honor 80 Pro Price In India

