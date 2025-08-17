Tirumala: శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటల సమయం.. తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ..!

Huge Crowd In Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ప్రస్తుతం 24 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది. ఇక తిరుమలలో వరుస సెలవులు రావడంతో భక్తుల రద్దీ భారీగా కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 నుంచి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలలో నిత్యం వేలాదిమంది భక్తులతో రద్దీగా ఉంటుంది. శనివారం ఆదివారం సెలవుల సమయంలో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరుగుతుంది. ఇటీవలి వరుస సెలవుల కారణంగా తిరుమల లో భక్తుల రద్దీ మరింతగా పెరిగింది. శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది.
ఇందులో టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులకు 20 నుంచి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుతం క్యూ లైన్ కూడా ఫుల్గా నిండిపోయాయి. ఇంక శనివారం ఒక్కరోజు 87,000 మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా అందులో 42 వేల మందికి పైగా స్వామివారికి తలనీలాలను సమర్పించుకున్నారు.
ఇక నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.16 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా నవంబర్ కు సంబంధించిన ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్ల జారి కూడా రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ప్రచురించారు.
తిరుమల ఈ డిప్ సేవ అంగ ప్రదక్షిణం నవంబర్ కోటాకు సంబంధించిన టోకెన్లను 2025 ఆగస్టు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇది 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఇక శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్, ఊంజాల్ సేవ, కళ్యాణోత్సవం, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ బుకింగ్ 21వ తేదీ అందుబాటులోకి రానుంది.
తిరుమల శ్రీవారి అంగ ప్రదక్షిణం టోకెన్లు ఆగస్టు 23వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. సీనియర్ సిటిజెన్లు, దివ్యాంగులకు అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో అందుబాటులో ఉంటుంది. రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు నవంబర్ కోటకు సంబంధించి 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంచుతారు . అదేరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు గదుల బుకింగ్ కూడా ఉంటుంది.