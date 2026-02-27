English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..

Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..

Salakatla teppotsavam in tirumala: సాల కట్ల తెప్పొత్సవాల నేథ్యంలో తిరుమలలో భారీగా భక్తులతో నిండిపోయింది. శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్ లో భక్తులు వేచి ఉంటున్నారు. మరోవైపు భక్తులకు టీటీడీ ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో మజ్జిగ, అల్పాహరంలు అందిస్తుంది. ఎండలు మండిపోతున్న నేపథ్యంలో చిన్న పిల్లలు, పెద్దవారితొ కొండకు వస్తున్న వారు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.
 
1 /6

కలియుగ దైవం, తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి.  ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి పౌర్ణమి వరకు 5 రోజుల పాటు అంటే..ఫిబ్రవరి 26 (గురువారం) నుంచి మార్చి 2, సోమవారం వరకు ఈ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి.  ఇప్పటికే కన్నుల పండగగా ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి.   

2 /6

తెప్పోత్సవాలలో మలయప్ప స్వామి వారు అమ్మవార్లతో కలిసి తెప్పపై స్వామి పుష్కరిణిలో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. దీంతో భక్తులు ఎలాగైన స్వామివారిని దర్శించుకొవాలని తిరుమల కొండకు పొటెత్తారు.  

3 /6

సాలకట్ల తెప్పొత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుమలలో రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. టొకెన్లు లేని వారికి 20 నుంచి 22 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. మరోవైపు టోకెన్లు ఉన్న వారికి 3 నుంచి 4 గంటలు, అదే విధంగా రూ. 300 టొకెన్లు ఉన్నవారికి 2 నుంచి 3 గంటల్లో దర్శనం అవుతుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. మొత్తంగా తిరుమలలో శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలు కట్టారు.  

4 /6

తెప్పొత్సవాలలో స్వామి వారు రోజుకొ అవతారంలో భక్తులకు దర్శన మిస్తారు. తొలి రోజైన ఫిబ్రవరి 26 స్వామివారు.. శ్రీ సీతా లక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేతంగాను, రెండో రోజు ఫిబ్రవరి 27, శుక్రవారం రోజు శ్రీవారు రుక్మిణీ సమేత శ్రీకృష్ణునిగా, మూడవ రోజు ఫిబ్రవరి 28, శనివారం రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా మలయప్ప స్వామిగా దర్శనిమిస్తారు.    

5 /6

నాలుగో రోజు మార్చి 1 శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా మలయప్ప స్వామివారిగాను, చివరి రోజైన మార్చి 2, సోమవారం రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా మలయప్ప స్వామి వారు పుష్కరిణిలో విహరిస్తు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజుతో సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు ముగియనున్నాయి. 

6 /6

మరోవైపు సాలకట్ల తెప్పొత్సవాల నేపథ్యంలో టీటీడీ ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపట్టింది. ముందుగానే ఈ ఐదు రోజుల్లో తిరుమలలో అన్ని రకాల ఆర్జీత సేవల్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు  ఈ ఐదు రోజులు భక్తులను స్నానం చేయడానికి అనుమతించరు.   

tirumala TTD News Tirumala Salakatla Teppotsavam Tirumala Darshan huge crowd in tirumala Tirupati Salakatla Teppotsavam TTD temple Huge crow in Tirumala ttd darshan

Next Gallery

Crude Oil: ఎడారి రాష్ట్రంలో భారీగా బయటపడ్డ ముడి చమురు.. నిండిపోతున్న ట్యాంకర్లు.. రైతుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..!!