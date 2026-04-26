Orient Electric Durachill 40 L Portable ఎయిర్ కూలర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పొందవచ్చు. దీనిపై ఉన్న స్పెషల్ ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Orient Electric DuraChill 40 L Portable Air Cooler Price Cut: ఎప్పటినుంచో AC లాంటి గాలిని అందించే మంచి కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో లిమిటెడ్ టైమ్ డీల్స్లో భాగంగా కొన్ని రకాల కూలర్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి దాదాపు పది నుంచి 50 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.. ఇక వీటికి తోడు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఎయిర్ కూలర్స్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. Orient Electric Durachill 40 L Portable ఎయిర్ కూలర్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అమెజాన్లో ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నడూ పొందలేని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది.
Orient Electric Durachill 40 L పోర్టబుల్ కూలర్ను మీరు కూడా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ కూలర్ ధర MRP రూ.10,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 45 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.5,899 లోపే పొందవచ్చు.
ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి EMI ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుని కొనుగోలు చేసే వారికి దీనిపై ఏకంగా రూ.500 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ లభిస్తోంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి మరిన్ని స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఈ Orient Electric Durachill 40 L ఎయిర్ కూలర్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన DenseNest Honeycomb ప్యాడ్స్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల సాధారణ ప్యాడ్ల కంటే 25 శాతం ఎక్కువ నీటిని నిలుపుకొనే ప్రత్యేకమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 17 శాతం అదనపు గాలిని డెలివరీ చేసి రూమును చాలా కూల్గా ఉంచుతుంది..
అంతేకాకుండా ఇందులో ఒక ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీనివల్ల కూలర్ వాడనప్పుడు దుమ్ముతోపాటు ధూళి, దోమలు లోపలికి వెళ్లకుండా ఉండడానికి ప్రత్యేకమైన లౌవర్లను కంపెనీ అందుబాటులో ఉంచింది. అలాగే కరెంటు పోయినప్పుడు కూడా వినియోగించే విధంగా ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన ఫ్యాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.