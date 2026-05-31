/Amazon: రూ.55 వేల realme 16 Pro 5G ఫోన్.. కేవలం రూ.4 వేల లోపలే.. ఎలా కొనాలో చూడండి!

Huge Discount On Realme 16 Pro 5g: అమెజాన్లో realme 16 Pro 5G మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ బ్యాంకు తీసుకుంటా ప్రస్తుతం అదనంగా ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.. వీటన్నిటిని వినియోగించు కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.4 వేల లోపల సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Realme 16 Pro 5g Huge Discount: రియల్ మీ మొబైల్స్ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా realme బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన ప్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉంచింది. గతంలో విడుదలైన 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ప్రీమియం రియల్ మీ స్మార్ట్ఫోన్స్పై ఏకంగా 15 నుంచి 25 శాతం వరకు ప్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది..
ముఖ్యంగా realme 16 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు. 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ మొబైల్ను కంపెనీ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ తో విక్రయిస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై స్పెషల్ క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు మరెన్నో ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
భారతదేశంలో ఈ టాప్-ఎండ్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ సాధారణ మార్కెట్ ధర MRP రూ.54,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 22 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.42,999 కే అందుబాటులో ఉంది. అదేవిధంగా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
realme 16 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఆఫర్స్కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ రూ.1,280 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం దీనిని రూ.41,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ realme 16 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా అమెజాన్ అందించే కొన్ని నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కాపర్ వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా మీరు వినియోగిస్తున్న ఏదైనా బ్రాండెడ్ మంచి పాత మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే దాని వ్యాల్యూ తో పాటు కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.38 వేల వరకు బోనస్ పొందవచ్చు.. దీంతో ఈ కొత్త మొబైల్ కేవలం రూ.3999 సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అదేవిధంగా ఈ realme 16 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh టైటాన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 80W SuperVOOC అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.78 ఇంచుల AMOLED డిస్ప్లేతో పాటు 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో లభిస్తోంది.