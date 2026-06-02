Realme P4x 5g Huge Discount: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి రియల్ మీ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో.. 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన కొన్ని మొబైల్స్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి..
ఫ్లిప్కార్ట్లో realme P4x 5G మొబైల్ చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.23,499 కాగా.. దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి నాలుగు శాతం స్పెషల్ తగ్గింపుతో కేవలం.. రూ.22,499 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అలాగే ఈ మొబైల్ పై అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. దీనికి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.2,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.. అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్, కోటక్ మహీంద్రా, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా అదనంగా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఆఫర్ ను వినియోగించి కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. తప్పకుండా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి దాదాపు రూ.21 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ.1,499 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
realme P4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh పవర్ఫుల్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది నిరంతరంగా గేమింగ్, వీడియోలు చూసే వారికి అద్భుతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్ను ఇస్తుంది. దీనికి తోడు 45W అల్ట్రా ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అలాగే ఇందులో 6.72 ఇంచుల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ స్క్రీన్ గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా సాగడం కోసం ఈ సెగ్మెంట్లో అరుదుగా ఉండే 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 1000 nits బ్రైట్నెస్ను అందించారు. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్తో వస్తుంది. ఇది భారీ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ను సులువుగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇది సరికొత్త Android 15 ఆధారిత realme UI 6 సాఫ్ట్వేర్పై రన్ అవుతుంది.