Vivo T4 5g: రూ.26 వేల Vivo T4 5G కేవలం రూ.7,449కే.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!

Vivo T4 5g Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో Vivo T4 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపుతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు..
Vivo T4 5g Price Cut: గత ఏడాది ఏప్రిల్లో నెలలో విడుదలైన Vivo T4 5G స్మార్ట్ఫోన్కి మార్కెట్లో అద్భుతమైన గుర్తింపు ఉంది. చాలా మంది యువత ఎక్కువగా దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే..
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో Vivo T4 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా అదనంగా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను అతి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయోచ్చు..
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్లో 8 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ అసలు ధర రూ.25,999 కాగా.. ఇప్పుడే ప్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 4 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.24,999కే పొందవచ్చు..అంతేకాకుండా దీనిపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Vivo T4 5G స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,250 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.17,550 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.7,449కే పొందవచ్చు..
Vivo T4 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ 6.77 అంగుళాల FHD+ AMOLED క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్లో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ప్రధాన కెమెరా OIS సపోర్ట్తో కూడిన Sony IMX882 సెన్సార్తో 50 MPతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2 MP బోకె కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32 MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 7,300 mAh కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.