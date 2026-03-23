Andaman Gas Discovery: మోదీ సర్కార్ మాస్టర్ ప్లాన్ హిట్.. సముద్ర గర్భంలో దొరికిన గ్యాస్ నిధి.. ఇక ధరలు తగ్గుతాయా?..!!

Gas Discovery Andaman: అండమాన్ సముద్ర గర్భంలో భారీ సహజ వాయువు నిక్షేపాలను ONGC గుర్తించింది. ఈ నిధి అందుబాటులోకి వస్తే భారత్ ఇంధన దిగుమతుల భారం తగ్గి, స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తుంది. దీనివల్ల దేశీయంగా వంట గ్యాస్, పెట్రోల్ ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మార్చేసే ఒక చారిత్రాత్మక ఇంధన ఆవిష్కరణగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
భారతదేశ ఇంధన అవసరాల కోసం మనం ఏటా లక్షల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తూ ఇతర దేశాల నుంచి చమురు, సహజ వాయువును దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము. అయితే..  తాజాగా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల సమీపంలోని సముద్ర గర్భంలో భారీ స్థాయిలో సహజ వాయువు (Natural Gas) నిక్షేపాలు లభ్యమవ్వడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. 

ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఓఎన్‌జీసీ (ONGC) జరిపిన తాజా అన్వేషణలో, అండమాన్ బేసిన్‌లోని లోతైన సముద్ర ప్రాంతంలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో గ్యాస్ నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయి. ఈ నిక్షేపాలు గనుక పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే, భారతదేశం తన ఇంధన అవసరాల కోసం విదేశాలపై ఆధారపడటం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఇది కేవలం ఆర్థిక రంగానికే కాకుండా, వ్యూహాత్మకంగా కూడా భారత్‌కు ఎంతో బలాన్ని చేకూరుస్తుంది.

ఈ ఆవిష్కరణ వల్ల దేశానికి కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనం విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అవ్వడం. ప్రస్తుతం మనం వినియోగించే గ్యాస్‌లో సగానికి పైగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము. అండమాన్ గ్యాస్ నిక్షేపాలు వాణిజ్యపరంగా ఉత్పత్తికి సిద్ధమైతే, గృహ అవసరాల కోసం వాడే వంట గ్యాస్ (LPG)  వాహనాలకు వాడే సీఎన్‌జీ (CNG) ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. 

విద్యుత్ ఉత్పత్తి,  ఎరువుల తయారీ రంగాలకు కూడా తక్కువ ధరకే గ్యాస్ లభించడం వల్ల సామాన్యులపై భారం తగ్గుతుంది. అయితే, ఈ నిక్షేపాలు సముద్ర గర్భంలో చాలా లోతులో ఉండటం వల్ల, వాటిని బయటకు తీయడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికత,  భారీ పెట్టుబడులు అవసరమవుతాయి. ఇందుకోసం అంతర్జాతీయ ఇంధన దిగ్గజ సంస్థలతో కలిసి పనిచేసే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

ఒకవేళ ఈ అండమాన్ గ్యాస్ నిక్షేపాలు అంచనా వేసినట్లుగా ఉంటే, భారతదేశం తన ఇంధన రంగంలో స్వయం సమృద్ధిని సాధించడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో గ్యాస్ ఎగుమతి చేసే స్థాయికి కూడా చేరుకోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది కేవలం గ్యాస్ నిధి మాత్రమే కాదు, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పరుగులు తీయించే 'ఇంధన ఇంజిన్' అని చెప్పవచ్చు. 

ఇప్పటికే రిలయన్స్,  బీపీ వంటి సంస్థలు కృష్ణా-గోదావరి (KG) బేసిన్‌లో సత్తా చాటుతుండగా, ఇప్పుడు అండమాన్ రూపంలో మరో భారీ నిధి దొరకడం భారత పారిశ్రామిక రంగానికి పెద్ద ఊరట మారాయి. రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో ఈ నిక్షేపాలు భారత ఇంధన ముఖచిత్రాన్నే మార్చేసి, దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో సరికొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

