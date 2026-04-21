Tirumala Gold Demand: బంగారం కోసం తిరుమలలో ఎగబడ్డ భక్తులు..!

Akshaya Tritiya gold sales: తిరుమలలో బంగారం క్యూలో జనాలు విపరీతంగా వెయిట్ చేశారు. అక్షయ తృతీయ పర్వదినం సందర్భంగా తిరుమలలో భక్తుల సందడి భారీగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా బంగారు నాణేలు కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చిన భక్తులతో కొండ ప్రాంతం కిక్కిరిసిపోయింది. ప్రతి ఏడాది లాగే ఈసారి కూడా అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం కొనడం శుభప్రదమని నమ్మి చాలామంది భక్తులు కొనుగోళ్లు చేశారు. అయితే ఈసారి అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయికి చేరడం విశేషం.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం వద్ద టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న బంగారు డాలర్ల కౌంటర్ల వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు క్యూలు కట్టారు. ఆదివారం ఒక్కరోజే సుమారు రూ.70 లక్షల విలువైన బంగారు నాణేలు అమ్ముడయ్యాయి. తదుపరి రోజు కూడా అదే స్థాయిలో కొనుగోళ్లు కొనసాగాయి. సోమవారం దాదాపు రూ.40 లక్షల వరకు విక్రయాలు జరిగాయి. ఈ రెండు రోజుల్లో కలిపి మొత్తం రూ.1.10 కోట్ల విలువైన బంగారం అమ్ముడవడం గమనార్హం.  

గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి అమ్మకాలు మరింత పెరిగాయి. అప్పట్లో సుమారు రూ.90 లక్షల వరకు మాత్రమే బంగారు డాలర్లు అమ్ముడయ్యాయి. కానీ ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ భక్తులు కొనుగోళ్లు తగ్గించలేదు. శ్రీవారి ముద్రతో ఉండే ఈ నాణేలు కొనడం శుభంగా ఉంటుందని విశ్వసించి ఎక్కువమంది ఆసక్తి చూపించారు.  

టీటీడీ బంగారు డాలర్లతో పాటు వెండి, రాగి నాణేలను కూడా విక్రయిస్తోంది. అయితే ఎక్కువగా డిమాండ్ మాత్రం బంగారు నాణేలకే ఉంది. ఇటీవల బంగారం ధరలు రోజూ మారుతుండటంతో టీటీడీ కూడా ధరల నిర్ణయంలో మార్పులు చేసింది. ముందుగా వారానికి ఒకసారి ధరలు మార్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారడంతో తరచూ ధరలు సవరించాల్సి వస్తోంది.  

అక్షయ తృతీయ రోజున మాత్రమే కాకుండా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని జ్యువెలరీ షాపులు మరియు డిజిటల్ గోల్డ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కూడా భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయి. ఈ పండుగ రోజున బంగారం కొనడం వల్ల సంపద పెరుగుతుందని ప్రజల్లో విశ్వాసం ఉంది. అందుకే ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా కొనుగోలు చేయడంలో వెనుకడుగు వేయడం లేదు.

ఇక మరో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే, తిరుమలలో శ్రీవారికి విరాళాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక భక్తుడు తన కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో రూ.1 కోటి విరాళం అందజేశారు. ఈ మొత్తం వివిధ ట్రస్టులకు విభజించి ఇచ్చారు. అన్నదానం, గో సంరక్షణ, విద్యాదానం వంటి కార్యక్రమాలకు ఈ విరాళం ఉపయోగపడనుంది.

