Heroine Secret Engagement: 40 ఏళ్ళ వయసులో సైలెంట్ గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకొని షాక్ ఇచ్చిన స్టార్ హీరోయిన్..!

Star Heroine Secret Marriage: ప్రముఖ నటి 40 సంవత్సరాల వయసులో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకొని అభిమానులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన పలు.. విషయాలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు అనే విషయానికి వెళితే..
 
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ గా  గ్యాంగ్ సాబ్ వర్సేపుర్ చిత్రంతో నటిగా మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది హుమా ఖురేషి. ఈ హీరోయిన్  రహస్యంగా నిశ్చితార్థం  చేసుకున్నట్లుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఏడాది నుంచి ఒక యాక్టింగ్ కోచ్ తో ఈమె రహస్యంగా రిలేషన్ లో ఉందని,  ఇటీవలే టొరంటో ఫిలిం ఫెస్టివల్ కి కూడా వెళ్లారని..ఆ తర్వాత సైలెంట్ గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు బాలీవుడ్ లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

 ఈమె అజిత్ నటించిన వలిమై, రజనీకాంత్ నటించిన కాలా వంటి చిత్రాలలో నటించింది.హుమా ఖురేషి చేసుకోబోయే యాక్టింగ్ కోచ్ రచిత్ సింగ్ తో ఈమె గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉందని.. వీరిద్దరూ కలిసి హీరోయిన్ సోనాక్షి పెళ్లికి కూడా హాజరయ్యారని సమాచారం. 

తమ రిలేషన్ గురించి మాత్రం ఎక్కడా బయటపడకుండా చాలా జాగ్రత్తగానే ఉన్నారు. హుమా ఖురేషి  వయసు ప్రస్తుతం 39 సంవత్సరాలు. రచిత్ విషయానికి వస్తే.. ఈయన యూపీ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి. 

మోడలింగ్ చేసేటప్పుడు ఢిల్లీలో ఉండడంతో 2016లో ముంబైకి వచ్చిన తర్వాత యాక్టింగ్ కోచ్ గా మారిపోయారు. ఆ తర్వాత తానే సొంతంగా ఒక కంపెనీ పెట్టి మరీ నడుపుతున్నారు.   

మరి హీరోయిన్ హుమా ఖురేషి , రచిత్ ఎంగేజ్మెంట్ విషయంపై క్లారిటీ ఇస్తారేమో చూడాలి.

