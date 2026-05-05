Huma Qureshi: 39 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రియుడ్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్

Huma Qureshi Wedding: ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది హీరో, హీరోయిన్స్ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. కావ్యరెడ్డిని పెళ్లి చేసుకోగా, హీరోయిన్ మెహ్రీన్ ఫిర్జాదా కూడా సైలెంట్గా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ బాటలో మరో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కూడా చేరబోతోంది.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ హ్యూమా ఖురేషి త్వరలో పెళ్లి చేసుకోనుందని సమాచారం. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వస్పూర్ సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన హ్యూమా ఖురేషి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలు చేసింది. మహారాణి సిరీస్తో స్టార్ డమ్ తెచ్చుకుంది.
లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చాలానే చేసిన హ్యూమా ఖురేషి.. గత కొంతకాలంగా బాలీవుడ్ నటుడు రచిత్ సింగ్తో ప్రేమలో ఉంది. వీరి ప్రేమ గురించి బాలీవుడ్లో అందరికి తెలుసు.
ఇప్పటికే వీరిద్దరూ కలిసి అనేక బాలీవుడ్ ఈవెంట్స్లో కనిపించారు. ఒక ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో పరిచయం అయిన ఈ ఇద్దరూ డేటింగ్ మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ప్రేమలో ఉన్నారు.
అయితే ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్లో హ్యూమా ఖురేషి, రచిత్ సింగ్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని బాలీవుడ్ సమాచారం.
చాలా మంది బాలీవుడ్ స్టార్స్ లాగే హ్యూమా ఖురేషి, రచిత్ సింగ్ జంట కూడా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకుంటుందా లేదా చూడాలి.