  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌ను కమ్మేసిన మబ్బులు.. ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఖైరతాబాద్‌కు భారీ వర్ష సూచన..!

Hyderabad Turns Dark: హైదరాబాద్ నగరం ఒక్కసారిగా నలుపెక్కింది. వాతావరణం పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఉదయం సమయంలో ఎండ తీవ్రత ఉన్నా.. కానీ మధ్యాహ్నం సమయానికి అనూహ్యంగా నల్లగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ భారీ వర్ష సూచన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రధానంగా ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఖైరతాబాద్, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాలలో మబ్బులు బాగా కమ్మేశాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 హైదరాబాద్‌ను నల్లటి మబ్బులు కమ్మేశాయి. ఉదయం సమయంలో సాధారణంగా ఉన్న మధ్యాహ్నం నాటికి అనూహ్యంగా వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోయాయి. గత రెండు మూడు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న తరుణంలో ఇలా నగరం నలుపెక్కింది.  

 ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఖైరతాబాద్, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాలలో నల్ల మబ్బులు ఆకాశాన్ని కమ్మేశాయి. అంతేకాదు ఈ ప్రాంతాలలో చల్లని గాలులు కూడా వీస్తున్నాయి. అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.  

 ప్రధానంగా వర్ష ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఎండగా ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణాలు పరిస్థితులను అనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.   

 ఉత్తర హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం 29 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో రాత్రి సమయంలో చల్లగా ఉన్న.. పగలు మాత్రం ఎండ తీవ్రత పెరిగింది. అయితే ఉపరితల ఆవర్తనం నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడడం వల్ల అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.  

 ఈ నేపథ్యంలో మొన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఇక వాతావరణ శాఖ మాత్రం మరో రెండు రోజుల వరకు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తారు వర్షపాతాలు నమోదు అవుతాయి. ఉన్నట్టుండి వాతావరణ మారిపోవడంతో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.

