Sai Parenterals IPO: ఐపీఓకు హైదరాబాద్ కంపెనీ.. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ. 372– రూ. 392 ఖరారు.. సాయి పేరెంటరల్స్ IPO డీటెయిల్స్ ఇవే..!!

Sai Parenterals IPO: హైదరాబాద్కు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ప్రముఖ ఫార్మా సంస్థ సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ స్టాక్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. కంపెనీ తన ప్రణాళికలో భాగంగా రూ.285 కోట్ల నిధులను సమీకరించేందుకు ఐపీఓను ప్రకటించింది. ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ మార్చి 24, 2026న ప్రారంభమై మార్చి 27 వరకు కొనసాగనుంది. ఇప్పటికే కంపెనీ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (RHP)ను సెబీ (SEBI), రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సమర్పించింది.
ఈ ఐపీఓలో భాగంగా కంపెనీ రూ.285 కోట్ల విలువైన తాజా షేర్లను జారీ చేయనుంది. అదనంగా, ప్రస్తుత ఇన్వెస్టర్లు తమ వాటాలో భాగంగా 31,57,880 షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా విక్రయించనున్నారు. ఒక్కో షేరు ధరను రూ. 372 నుంచి రూ. 392 మధ్య నిర్ణయించారు. షేర్ల ఫేస్ వ్యాల్యూ రూ. 5గా ఉంది. గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ఈ OFSలో ప్రమోటర్లు తమ వాటాను విక్రయించడం లేదు. ఇది కంపెనీపై వారి విశ్వాసాన్ని సూచించే అంశంగా భావించవచ్చు.
ఈ ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించే నిధులను సంస్థ విస్తరణ కార్యక్రమాలకు వినియోగించనుంది. కంపెనీ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ కె.కె. వివరించిన ప్రకారం, గ్లోబల్ స్థాయిలో ఫార్మా వ్యాపారాన్ని బలోపేతం చేయడం ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ఇంజెక్టబుల్స్, ఓరల్ సాలిడ్ డోసేజ్ (OSD) విభాగాల్లో కాంట్రాక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మ్యాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ (CDMO) సామర్థ్యాలను పెంచేందుకు ఈ నిధులు ఉపయోగపడతాయి.
ఇటీవల కంపెనీ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన Noumed Pharmaceuticals సంస్థను సొంతం చేసుకుంది. ఈ కొనుగోలు ద్వారా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ మార్కెట్లలో తన స్థాయిని పెంచుకోవడంతో పాటు, అంతర్జాతీయ తయారీ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించుకుంది.
సాయి పేరంటరల్స్ ప్రధానంగా బ్రాండెడ్ జెనరిక్ ఔషధాలు, CDMO సేవలలో పనిచేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఐదు ఆధునిక తయారీ యూనిట్లు నిర్వహిస్తూ, WHO-GMP, TGA-Australia వంటి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు పొందింది. అదనంగా, ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్లో కొత్త తయారీ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది.
ఈ ఇష్యూకు Arihant Capital Markets Limited బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, Bigshare Services Private Limited రిజిస్ట్రార్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తోంది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం మొత్తం ఇష్యూలో కనీసం 35 శాతం వాటాను కేటాయించారు. బలమైన వ్యాపార ప్రాతిపదిక, అంతర్జాతీయ విస్తరణ ప్రణాళికలు, మరియు స్థిరమైన నాయకత్వంతో సాయి పేరంటరల్స్ ఐపీఓ పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశముంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.