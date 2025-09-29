English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Dosas: హైదరాబాదులో లభించే సూపర్ టేస్టీ ఆరు దోశలు.. ఏవి.. ఎక్కడంటే..?

Variety Dosas in Hyderabad : దక్షిణ భారతదేశంలో దోస అనేది కేవలం అల్పాహారం కాదు.. దాన్ని ఒక ఎమోషన్ గా భావిస్తారు.. వేడి వేడి, బంగారు రంగులో, కరకరలాడే .. దోసని చట్నీ లేదా సాంబార్ తో కలిపి తింటే.. అరుచే వేరుగా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాదులో దోసకు కొత్త కొత్త రూపాలు వచ్చాయి. కొన్ని హోటళ్లలో దోసను చాలా.. వింతగా, క్రియేటివ్‌గా తయారు చేస్తున్నారు. ఇవి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ దోసెలో పిజ్జా రుచి ఉంటుంది. టమాటో సాస్‌, కూరగాయలు, చీజ్‌తో ఇది పిజ్జా లా కానీ డోసా కరకరలతో అందిస్తుంది.

ఇది నిజంగా లగ్జరీ దోస. తినదగిన బంగారు పలుచటి పొరతో ఈ డోసాను తయారు చేస్తారు. రుచి సాధారణంగానే ఉంటే, ఆ బంగారు పొర కారణంగా ఇది ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది.

చైనీస్ స్టైల్ స్ప్రింగ్ రోల్ మసాలాతో ఈ దోశలు నింపి.. పైన వెన్న వేసి అందిస్తారు. కొత్త రుచులు ఇష్టపడే వారికి ఇది బాగా నచ్చుతుంది.

ఇది కరకరలాడే డోసా కాదు. బాగా మృదువుగా, స్పాంజీలా ఉంటుంది. ఎక్కువ వెన్నతో.. ఇది నోట్లో కరిగిపోతుంది.

కారం కారం కూరగాయ మంచూరియన్ బంతులు, ట్యాంగీ సాస్‌తో ఈ దోసను నింపుతారు. చైనీస్ రుచులు ఇష్టపడే వారికి ఇది మస్ట్ ట్రై.

ఇది డెజర్ట్‌లా ఉంటుంది. కరకరలాడే దోస పాటు ఐస్‌క్రీమ్ స్కూప్‌, చాక్లెట్ సిరప్ అందిస్తారు. తీపి రుచులు ఇష్టపడేవారికి ఇది సరైన ఆప్షన్.

