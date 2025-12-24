Hyderabad Biryani: ధమ్‌ బిర్యానీకి 2025 ఫిదా.. హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ రికార్డు బద్దలు

All Time Record Of Hyderabad Biryani In One Minute 200 Orders In Swiggy 2025 Reports: మన హైదరాబాద్ బిర్యానీ గురించి ఎంత చెప్పినా.. ఆ రుచికి ఫిదా కానీ వీఐపీ లేడు.. తినని మాంసాహారి లేడు. జగమంతా మెచ్చిన మన హైదరాబాద్ ధమ్ బిర్యానీ తన రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టింది. 2025లో అత్యధిక ఆర్డర్లు పొందిన వాటిలో బిర్యానీ నంబర్ వన్ ఉంది. స్విగ్గీ ప్రకటించిన 2025 ఆర్డర్ల వార్షిక నివేదిక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అప్పుడే దించిన బిర్యానీ.. పొగలు కక్కుతూ ఉంటే ఆ వాసనకు మతిపోతుంది. ఘుమఘుమలాడే బిర్యానీని ఎప్పుడెప్పుడు నోట్లో వేసుకుందామని ఉవ్విళ్లూరుతాం. కొద్దిగా చల్లారక బిర్యానీని తింటే ఆహా.. ఇది చాలు ఈ జీవితానికి అని ఆ క్షణం అనిపిస్తుంది. అంతటి రుచిగల మన హైదరాబాద్ ధమ్ బిర్యానీ 2025లో తన రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టింది.
ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థ స్విగ్గీ 2025 వార్షిక ఆర్డర్ల నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది ఎంత మంది ఆర్డర్లు.. ఏమేమీ ఆర్డర్లు చేశారనేది స్విగ్గీ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. స్విగ్గీ ఆర్డర్లలో అత్యధికంగా హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఉంది. వండేవాళ్లు తక్కువ ఉన్నారు కానీ తినేవాళ్లు కోట్లలో ఉన్నారని స్విగ్గీ లెక్కలు చూస్తే అనిపిస్తోంది.
స్విగ్గీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. 2025లో నిమిషానికి రెండొందల ఆర్డర్లు బిర్యానీవే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది ఆన్లైన్ ఆర్డర్లలో దాదాపు తొమ్మిదిన్నర కోట్ల (9.3 కోట్లు) హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఆర్డర్లు ఉండడం చూస్తుంటే మన బిర్యానీకి ఎంత మంది దాసోహం అయ్యారే అర్ధమవుతోంది. ఆర్డర్లే తొమ్మిదిన్నర కోట్లు అయితే వాటిలో ఎన్ని ప్లేట్ల బిర్యానీలు ఉన్నాయో లెక్కలు వేయాలి.
ఇక బిర్యానీ తర్వాత జంక్ ఫుడ్కు బాగా ఆర్డర్లు ఉన్నాయి. స్విగ్గీ ఆర్డర్లలో రెండో స్థానంలో బర్గర్లు (4.42 కోట్లు) ఉన్నాయి. మూడో స్థానంలో పిజ్జాలు (4.01 కోట్లు) నిలవగా.. 2.62 కోట్ల ఆర్డర్లతో దోశలు నాలుగో స్థానంలో నిలిచాయి.
స్విగ్గీ వెల్లడించిన నివేదికలో కొన్ని ఆసక్తికర వివరాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.47 వేలు ఖర్చు చేసి ఓ ఆర్డర్ పెట్టాడని స్విగ్గీ తెలిపింది. ఇంతకీ అంత ఖర్చు చేసి ఏం ఆర్డర్ చేశాడో తెలుసా? 65 బాక్సుల డ్రైఫ్రూట్స్ బిస్కెట్లు ఆర్డర్ చేశాడు. ముంబైకి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఈ ఏడాది 3 వేల సార్లు ఆర్డర్ చేశాడని.. రోజుకు తొమ్మిది సార్లు ఆర్డర్లు ఉన్నాయని స్విగ్గీ వివరించింది.