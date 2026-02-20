English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Biryani Billing Scam: బిర్యానీ బిల్ స్కామ్ ఎలా బయటపడిదంటే..? హైదరాబాద్‌లో తీగ లాగితే..!

Hyderabad Biryani Scam: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో రోజుకో సరికొత్త మోసాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బిర్యానీ బిల్లులతో ఏకంగా రూ.70 వేల కోట్ల ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్‌లో తీగ తాగితే.. దేశవ్యాప్తంగా భారీ కుంభకోణం బయటపడింది. ఏఐ టెక్నాలజీను ఉపయోగించి ఐటీ అధికారులు ఈ మోసాన్ని బయటపెట్టారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లి బిర్యానీ తిన్న కస్టమర్ల నుంచి బిల్లులపై జీఎస్టీ వసూలు చేసిన రెస్టారెంట్లు.. ప్రభుత్వానికి చెల్లించకుండా అక్రమంగా టర్నోవర్ చేసినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది.   

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఇలా పన్ను ఎగవేసినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది. కర్ణాటకలో దాదాపు రూ.2,000 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు, తెలంగాణలో దాదాపు రూ.1,500 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జీఎస్టీ నుంచి తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది.  

ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణలో రూ.5,000 కోట్ల పైగా బిల్లులను మాయం చేసినట్లు తేలింది. హైదరాబాద్‌లోని ఓ రెస్టారెంట్‌లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు సాధారణ తనిఖీలు నిర్వహించగా.. ఈ బిర్యానీ బిల్లుల మాయం స్కామ్ వెలుగు చూసింది.  

రెస్టారెంట్లలో కస్టమర్లు తిన్న ఆహారానికి బిల్ జనరేట్ చేసేందుకు ఓ ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగించి.. బిల్లు చెల్లించిన తరువాత దానిని సిస్టమ్ నుంచి డిలీట్ అయ్యేలా రూపొందించారు.  

బిల్లింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను హోటల్ నిర్వాహకులు ట్యాంపరింగ్  చేస్తున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు.. ఇతర రెస్టారెంట్లలోనూ ఇదే తరహా సాఫ్ట్‌వేర్ వాడుతున్నట్లు వెల్లడైంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇలా కస్టమర్ల నుంచి వసూలు చేసిన డబ్బులలో ప్రభుత్వానికి ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఎగ్గొడుతున్నట్లు గుర్తించారు.  

దేశవ్యాప్తంగా 70 వేల కోట్ల రూపాయల ట్యాక్స్ ఎగవేసినట్లు విచారణలో తేలింది.  1.77 లక్షల రెస్టారెంట్లకు చెందిన 60 టెరాబైట్ల డేటాను ఏఐ టూల్స్‌ ద్వారా విశ్లేషించి.. సగటున అమ్మకాలను 27% వరకు తగ్గించి చూపినట్లు అంచనా వేశారు. మొత్తం బిల్లింగ్ 2.43 లక్షల కోట్లలో 13,317 కోట్ల లావాదేవీలు తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇంకా అనేక రెస్టారెంట్లలో ఐటీ అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.    

Biryani Billing Scam Biryani Scam Hyderabad Biryani Scam IT Department Raids Hyderabad Hyderabad

