Hyderabad: బ్లౌజ్ కోసం ఇస్తే.. కంచిపట్టు చీరనే పాడు చేస్తారా? బొటిక్ యజమానికి రూ. 1 లక్ష జరిమానా..!!

Hyderabad : శుభకార్యం ఏదైనా వచ్చిందంటే చాలు.. మహిళలు ముందుగా కొనేది పట్టు చీరలు. తమకు ఎంతో ఇష్టమైన చీరలను ఏరికోరి కొంటుంటారు. అందులో తోడబుట్టిన వారి పెళ్లి అయితే ఆ హడావుడి మామూలుగా ఉండదు. వేలకు వేలు పెట్టి పట్టుచీర కొని దానికి తగ్గట్లుగా వేలాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేయిస్తుంటారు. దానిపై రకరకాల డిజైన్లతో వర్క్ చేయిస్తుంటారు.
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చీర కంటే ఎక్కువ ధర బ్లౌజ్ కే అవుతుంది. అయినా కూడా ఏమాత్రం తగ్గరు. కానీ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ విషయంలో బొటిక్ చేసిన చిన్న తప్పు ఓ మహిళకు తీరని ఆవేదనను మిగుల్చింది. అయితే తన తప్పులేకున్నా.. నష్టపోయిన ఆ బాధితురాలు అక్కడితో ఊరుకోలేదు. వినియోగదారుల కోర్టును ఆశ్రయించింది. సంచలన తీర్పు సాధించింది. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ లోని ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం గాంధీనగర్కు చెందిన కె. అమృతవర్షిణి సోదరుడి పెళ్లి నిశ్చయమైంది. ఆ వేడుక కోసం ఆమెకు బహుమతిగా వచ్చిన ఖరీదైన కంచిపట్టు చీరను కట్టుకోవాలని ముచ్చటపడింది. ఆ చీరకు బ్లౌజ్ మెటీరియల్తో పాటు స్టిచింగ్ కోసం 2025 జనవరి 25న బంజారాహిల్స్లోని ‘బీ డిజైన్ ఫర్ యూ’ అనే దుకాణంలో ఇచ్చారు. ఫిబ్రవరి 12న డెలివరీ ఇవ్వాలని కోరుతూ రూ. 2,500 అడ్వాన్స్ కూడా చెల్లించారు.
ఫిబ్రవరి 5న ఆ కంపెనీ నుంచి అమృతవర్షిణికి ఒక కాల్ వచ్చింది. బ్లౌజ్ మెటీరియల్ను పొరపాటున తప్పుగా కట్ చేశాం.. క్షమించండి అని వారు కోరారు. దీనికి ఆమె ఆందోళన చెందగా.. ఎవరూ గుర్తుపట్టలేని విధంగా మగ్గం వర్క్ చేసి రీజాయిన్ చేసి ఇస్తాం అని హామీ ఇచ్చారు. కానీ తీరా పెళ్లి సమయానికి చూస్తే, ఆ బ్లౌజ్ వేసుకోలేని స్థితిలో అడ్డదిడ్డంగా ఉంది. తన సోదరుడి పెళ్లిలో కొత్త చీర కట్టుకోవాలన్న ఆమె ఆశలు అడియాశలయ్యాయి.
కొత్త చీర ఇవ్వాలని లేదా దాని ధర చెల్లించాలని ఆమె డిమాండ్ చేయగా, మొదట సరే అన్న యాజమాన్యం ఆ తర్వాత స్పందించలేదు. దీంతో విసుగు చెందిన అమృతవర్షిణి.. వాట్సాప్ చాట్లు, ఫోటోలు, రసీదులతో హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించింది.
ఈ కేసును విచారించిన కమిషన్.. సదరు కంపెనీ తీరును సేవా లోపం అనైతిక వ్యాపారం గా నిర్ధారించింది. బాధితురాలికి కలిగిన మానసిక వేదనకు గానూ రూ. 1 లక్ష పరిహారం చెల్లించాలని, అలాగే ఆమె కేసు కోసం ఖర్చు చేసిన రూ. 5 వేలను కూడా తిరిగి ఇవ్వాలని తీర్పునిచ్చింది.
ఈ ఘటన అన్ని బొటిక్ యాజమాన్యాలకు ఒక గుణపాఠం అని చెప్పాలి. ఖరీదైన దుస్తులను కుట్టేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ తీర్పు స్పష్టం చేస్తోంది. మహిళలు కూడా తమకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు మౌనంగా ఉండకుండా, ఇలా కోర్టును ఆశ్రయించి న్యాయం పొందవచ్చని అమృతవర్షిణి నిరూపించారు.