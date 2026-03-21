  • Hyderabad Cost of Living 2026: హైదరాబాద్ లో బతకాలంటే నెలకు ఎంత జీతం ఉండాలి? అసలు మీ శాలరీ సరిపోతుందా?

Hyderabad Cost of Living 2026:  గ్రామాల్లో కంటే పట్టణాలు, నగరాల్లో జీవించే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇలా పెరగడానికి కూడా కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, ఉద్యోగం, ఉన్నత చదువులు, వ్యాపారాలు వంటి కారణాలతో నగరాల్లో జీవించేందుకు ప్రజలు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో జీవన వ్యయం ఎలా ఉందన్న విషయం Numbeo తాజాగా విడుదల చేసిన మార్చి 2026 నివేదిక ఆసక్తికర వివరాలను వెల్లడించింది.
ఈ నివేదిక ప్రకారం హైదరాబాద్ నగరంలో జీవన వ్యయం ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే కొంత తక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. ముఖ్యంగా అద్దెలు తక్కువగా ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పబడుతోంది. హైదరాబాద్‌లో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ 21.1గా ఉండగా, రెంట్ ఇండెక్స్ కేవలం 5.6 పాయింట్ల వద్ద ఉండటం గమనార్హం. ఈ కారణంగా అద్దె ఖర్చును పక్కన పెడితే, ఒక వ్యక్తి నెలకు సుమారు రూ.12 వేల నుంచి రూ.50 వేల మధ్య ఖర్చుతో జీవించగలుగుతున్నాడు. ఇదే పరిస్థితి ముంబై, ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో కనిపించదు.

హైదరాబాద్‌కు మరో ముఖ్యమైన ప్లస్ పాయింట్ అక్కడి కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువగా ఉండటం. సుమారు 154 పాయింట్లతో ఇది దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అంటే, ఇక్కడ సంపాదించే ఆదాయంతో ఇతర నగరాల కంటే ఎక్కువ సౌకర్యాలు పొందే అవకాశం ఉందని అర్థం. అందువల్ల ఐటీ రంగ ఉద్యోగులు, యువ కుటుంబాలు హైదరాబాద్‌ను తమ నివాసంగా ఎంచుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.

ఇక దేశవ్యాప్తంగా జీవన వ్యయం పెరుగుతుండటం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు భారంగా మారుతోంది. అదే Numbeo నివేదిక ప్రకారం, 2026 నాటికి అద్దెలు మరియు నిత్యావసరాల ధరలు 15 నుంచి 20 శాతం వరకు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మెట్రో నగరాల్లో ఒక వ్యక్తి అద్దె లేకుండా కూడా నెలకు సుమారు రూ.27,000కు పైగా ఖర్చు అవుతోంది. ఒక నలుగురు సభ్యుల కుటుంబానికి ఈ ఖర్చు సుమారు రూ.98,000 వరకు చేరుతోంది.

అద్దెల విషయంలో ముంబై ముందంజలో ఉంది. దేశ ఆర్థిక రాజధానిగా పేరుగాంచిన ఈ నగరంలో సాధారణ ఇల్లు తీసుకోవాలంటేనే భారీ అద్దె చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఇదే పరిస్థితి బెంగళూరు, ఢిల్లీ నగరాల్లో కూడా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా నగర కేంద్రాల్లో నివసించాలంటే కుటుంబ ఆదాయంలో పెద్ద భాగం అద్దెలకే వెళ్తోంది.

ఇక నిత్యావసరాల ధరలు కూడా పెరుగుతూ ఉండటం మరో ఆందోళనకర అంశంగా మారింది. పాలు, బియ్యం, బ్రెడ్ వంటి ప్రాథమిక వస్తువుల ధరలు పెరగడంతో గృహ ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీనికి తోడు పెట్రోల్ ధరలు అధికంగా ఉండటంతో రవాణా ఖర్చులు కూడా భారంగా మారాయి. ముఖ్యంగా సొంత వాహనం ఉపయోగించే వారికి ఈ భారమంతా మరింతగా అనిపిస్తోంది.

దేశంలో జీవన వ్యయం పెరుగుతున్నప్పటికీ, హైదరాబాద్ వంటి నగరాలు తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలను అందిస్తున్నాయి. ఇదే కారణంగా భవిష్యత్తులో కూడా ఈ నగరానికి వలసలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

