CP Sajjanar: రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల్ని ఆస్పత్రికి చేరిస్తే రూ. 25 వేలు.. కేంద్రం పథకంపై సీపీ సజ్జనార్ ఏమన్నారంటే..?

cp sajjnar on rah veer scheme rs 25000: రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల్ని ఆస్పత్రికి చేరిస్తే తమపై కేసులు పెడతారని భావన వదిలేయాలన్నారు. గోల్డేన్ అవర్ లో బాధితుల్ని ఆస్పత్రికి చేరిస్తే వారి ప్రాణాలు కాపాడటంతో పాటు కేంద్రం అందిస్తున్న రూ. 25 వేలు పథకంకు అర్హులవుతారని సీపీ  సజ్జనార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు
 
చాలా మంది ఇంట్లో నుంచి రోజు ఏదో పనిమీద బైటకు వస్తుంటారు. ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఎవరు చెప్పలేరు. ఈ క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. చాలా మంది రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే తమకు ఎందుకొచ్చిన తలపోటు అని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతారు. 

కేంద్రం ఇప్పటికే రహ్ వీర్ పథకంను తీసుకొచ్చింది. దీన్ని  రహ్ వీర్ పథకాన్ని కేంద్రం అమలు చేస్తోంది.  రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారి ప్రాణాలు కాపాడినవారికి రూ.25వేలతో పాటుగా ప్రశంసాపత్రం ఇస్తారు.   రహ్ వీర్ పథకం కింద రూ.25వేలు, ప్రశంసా పత్రం ఇవ్వడమే కాకుండా...ప్రతి ఏటా జాతీయస్థాయిలో పదిమంది రహ్ వీర్‌లను ఎంపిక చేసి వారికి రూ.లక్ష చొప్పున సాయం కూడా అందిస్తారు. 

రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల్ని ఆస్పత్రికి తరలించి ప్రాణాలు కాపాడిన సమయంలో ఆస్పత్రి డాక్టర్లు ఓ స్లిప్ (ఎక్‌నాలెడ్జ్‌మెంట్‌) ఇస్తారు. అనంతరం ప్రతి నెలా కలెక్టర్ నేతృత్వంలో కమిటీ సమావేశం నిర్వహించి రహ్ వీర్ పథకానికి అర్హుల్ని ఎంపిక చేస్తుంది.ఆ తర్వాత ఈ జాబితాను రాష్ట్ర కమిటీకి పంపిస్తారు.. అక్కడ రహ్ వీర్‌లను ఖరారు చేస్తారు.   

ఈ క్రమంలో తాజాగా హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ రహావీర్ పథకంపై ప్రజల్లో మరోసారి అవగాహన కల్పించేప్రయత్నం చేశారు.  ప్రాణరక్షణలో ముందుండండి – రహ్‌వీర్‌గా మారాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. రోడ్డు ప్రమాదాల సమయంలో భయపడకుండా వెంటనే స్పందించాలన్నారు. గోల్డెన్ అవర్‌లో మీ చిన్న సాయం వెలకట్టలేని ప్రాణాలను కాపాడుతుందన్నారు.  

రహ్‌వీర్ పథకం ద్వారా బాధితులను ఆస్పత్రికి చేర్చిన వారికి ₹25,000 బహుమతి, ప్రశంసా పత్రం ఇస్తారన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ సేవకులకు ₹1,00,000 నగదు పురస్కారం లభిస్తుంది

పోలీసు కేసులు, కోర్టుల భయం అవసరం లేదని చట్టం మీకు పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తుందని సీపీ సజ్జనార్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఎక్కడైన రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగితే వీడియోలు తీస్తూ సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే సహాయం చేయాలన్నారు. రహదారి ప్రమాదాల రహిత సమాజం కోసం మనమందరం కలిసి ముందుకు సాగుదామని సీపీ సజ్జనార్ పిలుపునిచ్చారు.

