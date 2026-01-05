English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hyderabad: వాహనదారులకు పోలీసుల హెచ్చరిక.. ఇలా వాహనం నడిపితే 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష..!

Hyderabad: వాహనదారులకు పోలీసుల హెచ్చరిక.. ఇలా వాహనం నడిపితే 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష..!

Cyberabad police Warning To Motorists: వాహనదారులకు సైబరాబాద్‌ పోలీసులు కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వీకెండ్‌ డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌లో 371 మంది పట్టుబడ్డారు. వారిపై ఇప్పటికే కేసులు కూడా నమోదు చేశారు. అయితే, ఇలా తాగి వాహనాలు నడిపి ఇతరులకు ఇబ్బందులు కలిగించినా.. లేదా యాక్సిడెంట్‌లు జరిగినా 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
సైబరాబాద్‌ పోలీసులు వాహనదారులకు కీలక అలెర్ట్‌ చేశారు. న్యూ ఇయర్‌ నుంచి డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌లో చాలా మంది తాగి వాహనం నడిపినవారిపై కేసులు నమోదు చేశారు.  

అయితే, వీకెండ్‌ డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 371 మంది వాహనదారులపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపి ప్రమాదాలకు కారణమైతే శిక్ష తప్పదు అన్నారు.  

భారతీయ న్యాయ సంహిత 2023 సెక్షన్‌ 105 కింద పదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. రోడ్డు భద్రత దృష్ట్యా తనిఖీలు మరింత కఠినం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.  

2025 డిసెంబర్‌ 29 నుంచి 2026 జనవరి 3 వరకు 444 డ్రంక్‌ డ్రైవింగ్‌ కేసులు నమోదు చేశారు. అందులో నలుగురికి భారీ పెనాల్టీతోపాటు జైలు శిక్ష విధించారు. 20 మందికి కేవలం ఫైన్‌ విధించారు. సోషల్‌ సర్వీసులు చేయించారు. కొంతమందికి కేవలం ఫైన్‌ మాత్రమే విధించారు.  

నిన్న జేఎన్‌టీయూ జంక్షన్‌ వద్ద కూడా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు, ఎస్‌సీఎస్‌సీ వాలంటీర్లతో కలిసి రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. తలకు హెల్మెట్‌ ఎంత ముఖ్యమో వాహనదారులకు వివరించారు. హెల్మెట్‌ లేకుండా వాహనం నడిపితే ప్రాణాలకే ప్రమదమని పోలీసులు హెచ్చరించారు.  

